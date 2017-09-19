Операционным директором OTM стала Ольга Перегудова, которая занималась клиентским сервисом в OMD Optimum Media и стартапах 

На должность операционного директора рекламной группы ОТМ назначена Ольга Перегудова, сообщается в пресс-релизе компании. В ее обязанности будут входить участие в стратегическом и операционном управлении группы, клиентский сервис и координация работы подразделений ОТМ. Ольга Перегудова будет курировать развитие новых продуктов и платформ, а также продвижение видеорекламных форматов в рамках нового проекта ОТМ — компании VideoTarget, специализирующуюся на программатической закупке мобильной видеорекламы. У Ольги Перегудовой большой опыт работы в рекламном бизнесе. В 2009-2014 гг. она работала в секторе клиентского сервиса OMD Optimum Media Group на позициях от ассистента до руководителя клиентской группы. В 2015-2016 гг. занимала должность аккаунт-директора платформы по размещению нативной рекламы Buzzoola, а в 2016-м перешла директором по клиентскому сервису в стартап Vihub, специализирующийся на закупках видеорекламы. «После нескольких лет работы в стартапах, где строишь и развиваешь продукт с нуля, предложение ОТМ, которая обладает развитой собственной технологией, сразу привлекло мое внимание. ОТМ сегодня входит в число лидеров российского рынка рекламных технологий и обеспечивает совершенно иной масштаб и спектр задач, что заинтересовало меня как профессионала. Одна из моих задач в компании — расширить клиентский сервис, также я планирую уделять много внимания развитию видеорекламных технологий, в том числе программатической видеорекламы в рамках проекта VideoTarget», — комментирует операционный директор группы ОТМ Ольга Перегудова. Ранее экс-топ Gazprom-Media Digital и Dentsu Aegis Network Ирина Мысина стала партнером в группе ОТМ и возглавила компанию Video Target. Группа OTM — интернет-компания с собственными технологическими платформами для автоматизации и планирования закупок (мобильное видео, десктоп, мобайл). В этом году ОТМ вывела на рынок свою новую технологическую компанию Video Target, которая осуществляет программатические закупки.