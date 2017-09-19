Фасад кондитерской на Кирова в Воронеже вызвал конфликт между бизнесменами и чиновниками

Оформление вывески не соответствует дизайн-регламенту. Фасад кондитерского дома «Марципан» на улице Кирова, 8 не соответствует дизайн-регламенту, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» пресс-секретарь управы Ленинского района Александр Барбашинов в понедельник, 18 сентября. Владельцы заведения получили предписания от архитекторов об устранении нарушений. В частности, предпринимателей попросили снять с витрин рекламные плакаты, чтобы сделать окна прозрачными, а также заменить вывеску. — У них наклеена реклама, которая недопустима по дизайн-регламенту. Также есть несоответствующая документам вывеска. Мы своевременно уведомили владельцев заведения о необходимости привидения фасада в соответствие. Снять старую вывеску и повесить новую они должны до 15 октября, — уточнил Александр Барбашинов в разговоре с корреспондентов «Вести-Воронеж». В управе отметили, что сроки установлены только для замены вывески. По словам Барбашинова, «ободрать витрины от рекламы и сделать стёкла прозрачными владельцы должны были ещё полгода назад».

— Мы понимаем, что изменить всё в один день невозможно, требуется много денег. Поэтому мы просим предпринимателей постепенно начинать работу, чтобы потом, к примеру, до 15 октября, всё выглядело нормально. А то они повесят вывеску, а витрины так и будут в рекламе, тогда заведение всё равно не будет соответствовать требованиям. Специалисты отдела архитектуры управы Ленинского района в ежедневном режиме ходят к ним и просят привести всё в порядок постепенно, — добавил Александр Барбашинов. В управе Ленинского района также отметили, что при невыполнении работ до 15 октября административная комиссия, скорее всего, наложит штраф. Барбашинов добавил, что «специалисты будут смотреть по ситуации». Если владельцы кондитерской начнут работы, то штрафа удастся избежать. Корреспонденты «Вести-Воронеж» связались с бренд-шефом и основателем кондитерского дома Инной Питеровой. По словам кондитера, входная группа и вывеска никак не могут быть сделать по дизайн-регламенту. — Мы никак не можем оформить входную группу и вывеску по тем условиям, которые прописаны в дизайн-регламенте, предложенным городом. Мы в любом случае выполним требования и заменим вывеску, но какой она будет, я пока не знаю. По дизайн-регламенту требуется, чтобы буквы и логотип были выносными и располагались на фасаде самого здания. Но проблема в том, что этому фасаду более 50 лет: он весь обшарпанный, с него падает штукатурка. Мы для этого его коробом и закрыли. А если сейчас короб снять и попробовать на камне, которому уже полвека, смонтировать буквы, то я уверена, что мы не сможем ничего сделать и только создадим угрозу для посетителей, — рассказала Питерова.

Бренд-шеф отметила, что меры в любом случае будут приняты, но «в этом долго придётся разбираться». Владельцы заведения привлекли экспертов, которые предлагают варианты, как поступить с вывеской. — На самом деле, если сейчас брать вот этот короб, на котором закреплена вывеска и просто посмотреть на фасад, то можно увидеть, что он совершенно не презентабелен. Там на него даже буквы страшно вешать, если честно. Если что-то к нему крепить, сверлить, то я не исключаю, что плиты отваляться, — добавила Инна Питерова. Кондитер подтвердила получения предписания, в котором говорилось о необходимости убрать рекламу и поменять вывеску. Но, по словам Инны, «власти лукавят, говоря о том, что просят уже как полгода убрать рекламные щиты»: — Мы их на окна наклеили только месяца два назад. Это можно увидеть, посмотрев нашу историю в Instagram. Полгода не может быть. Предписание с требованием снять рекламу с окон пришло только в прошлый четверг. Возле заведения расположено так называемое летнее выносное кафе, огороженное клумбами. Корреспонденты «Вести-Воронеж» выяснили, имеется ли у владельцев разрешение на его размещение. — Объект расположен на территории дома, которая принадлежит ТСЖ. Мы согласовывали с ними установку клумб и выносного кафе и заключали временный договор. Когда начнутся холода, мы всё уберём. Договор на временное размещение будем перезаключать ежегодно, — уточнила Питерова.

Кстати, накануне Дня города, клумбы у кафе-кондитерской уничтожил неизвестный. Вандал вырвал из них туи и убежал. Владельцы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, на которые попал злоумышленник. Но опознать вора им не удалось: лицо злоумышленника закрыто медицинской маской. Предприниматели считают, что обращаться в полицию нет смысла.