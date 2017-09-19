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Мы оплошали: вода «Славная» признала низкопробность рекламы
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Мы оплошали: вода «Славная» признала низкопробность рекламы 

Sputnik Беларусь 19 сентября 2017
Фото: Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 сен — Sputnik. Производитель питьевой воды «Славная» извинился за недоброкачественную рекламу перед покупателями и отдельно — перед женщинами.
На минувшей неделе соцсети обсуждали скандальную рекламу воды «Славная», в которой авторы использовали откровенные сексистские аллюзии. Сегодня в официальной группе компании появился комментарий с признанием недопустимости подобных методов в рекламной кампании.
"Вторичная шутка ниже пояса и последовавшая за ней реакция показала не только незрелость подрядчика, привлеченного для ведения соцсетей, но и помогла нам самим увидеть собственную некомпетентность в вопросах рекламы и коммуникации с потребителем. Жаль, что такой ценой — это было совершенно неприемлемо", — сообщили на официальной странице компании в соцсетях.
Руководство компании, комментируя ситуацию, отдельно остановилось на гендерном вопросе и извинились перед женщинами, которых могла оскорбить реклама.
"Мы осознаем, что своей нелепой шуткой оскорбили женщин в то время, как ситуация с гендерным равенством в Беларуси и так оставляет желать лучшего. Домашнее насилие и дискриминация на работе по-прежнему остаются чем-то, о чём мужчины шутят в перекурах. У нас работает более ста сотрудников, и более половины из них — женщины, которые каждый день на работе доказывают свою состоятельность и компетентность", — пояснили в компании.
Авторы обращения также отметили, что не хотят во всем винить подрядчика и признают, что компания несет полную ответственность за его действия.
"Агрессивные и безграмотные ответы в социальных сетях совершенно неприемлемы. Мы уважаем потребителя, несмотря на критику, в данном случае совершенно заслуженную", — пояснили в компании, комментируя действия СММ-специалиста.
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