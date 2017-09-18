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В Екатеринбурге на торги выставлены 60 рекламных конструкций
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В Екатеринбурге на торги выставлены 60 рекламных конструкций 

Коммерсантъ в Екатеринбурге 18 сентября 2017
Фонд имущества Свердловской области выставил на аукцион 60 мест размещения рекламных конструкций в Екатеринбурге. Предметом торгов стало право заключения договоров на установку и эксплуатацию конструкций сроком от пяти до восьми лет. Общая начальная стоимость всех лотов превышает 9,6 млн руб. Как сообщили в пресс-службе министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО), «начальная цена определялась, как сумма рыночной стоимости годовых размеров платы за установку и эксплуатацию конструкций». В том числе на торги выставлены 17 афишных стендов, 28 билбордов, семь рекламных конструкций сити-формата, а также восемь конструкций «иного формата». Аукцион состоится 16 октября.
Ольга Кураева
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