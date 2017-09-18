«Тинькофф Банк» обвинили в копировании идеи для новой рекламной кампании 

Продюсер Давид Чурадзе (продюсерский центр «Созвездие») поставил под сомнение оригинальность идеи для последней рекламной кампании «Тинькофф Банка» — «Страна и Солнце», которая стартовала в начале сентября. По утверждению г-на Чурадзе, новый рекламный ролик напомнил его сценарий, который он отправлял на конкурс «Тинькофф Банка» в 2016 году, написал он на своей странице в Facebook. В конце 2016 года Олег Тиньков запустил конкурс на лучшую рекламную идею для новой рекламной кампании своего банка. Победитель конкурса должен был выиграть 150 000$. «Тинькофф Банк» получил более пяти тысяч заявок, однако лучшую выбрать не удалось. Тогда Олег Тиньков с сожалением сказал об отсутствии идей и добавил, что думать над новым роликом придётся им самим. В начале сентября этого года «Тинькофф Банк» выпустил новый ролик «Страна и Солнце», который демонстрирует масштабность работы онлайн-банка. Его офисом которого является вся Россия, а рабочий день длится одиннадцать часовых поясов. На видео запечатлены живописные панорамы разных уголков России. Они дополняются каскадерскими трюками, для которых потребовались снегоход, вертолет, корабли, поезда и даже разводной питерский мост. Продюсер Давид Чурадзе заявляет, что, увидев новую рекламную кампанию «Тинькофф Банка», удивился ее схожести с идеей, которую он прислал на конкурс в 2016 году. Он также отметил, что прежде, чем отправлять свое творчество на какой-либо конкурс, он распечатывает текст и высылает его себе же на физический адрес Почтой России, чтобы при случае иметь возможность вскрыть его на судебном заседании, для предоставления доказательной базы. Отправленную на конкурс идею рекламы «Тинькофф Банка» Давид Чурадзе описывает так: «Полярнику на крайней точке северного полюса приходит MMS из роддома, где жена сообщает, что родился ребенок, и нужна новая кроватка. На эти нужды, он звонком заказывает себе кредитную карту банка Тинькофф. Курьер банка отправляется к клиенту, пробираясь сквозь нечеловеческие препятствия, несмотря на все опасности, в виде ураганных метелей, разъяренных медведей, голодных волков, и падающих метеоритов, добирается до вертолета МИ-8, и летит дальше, где десантируется с веревочной лестницы на точку, добираясь до адресата. Полярник подписывает договор, курьер с сосульками на бороде вручает ему карту банка, и, предвкушая обратный путь, с довольной улыбкой громко выдыхает, снова хватается за веревочную лестницу вертолета, и летит обратно, исчезая в снежной буре». Редакция Sostav.ru не получила комментарий от представителя «Тинькофф Банка» о вероятном копировании идеи нового рекламного ролика. Напомним, ранее похожая история произошла с брендом Miller. Рекламные агентства Geometry Global, РА «Восход» и IQ-Marketing рассказали, что бренд реализовал предложенные ими идеи и механики в новой кампании «Измени музыку будущего» без их участия.