Кто короче?: Procter&Gamble видит будущее за двухсекундными роликами 

За 2 секунды рекламного времени можно успеть визуализировать бренд таким образом, чтобы он остался надолго в памяти потребителя. За счет сокращения продолжительности рекламного видео можно решить проблему надоедливой рекламы, об этом AdAge рассказал Марк Притчард, управляющий Procter &Gamble по глобальному маркетингу и развитию брендов. Притчард считает, что в вопросах рекламы его компания сталкивается с основной проблемой — люди не хотят смотреть рекламу, особенно в социальных сетях. Он приводит данные, согласно которым, только 20% объявлений просматриваются более 2 секунд. В связи с этим, он предлагает маркетологам поработать над созданием следующего поколения цифровых объявлений — двухсекундных роликов, которые смогут решить проблему надоедливой рекламы. «Мы перестали тратить деньги на 30-секундную рекламу и начали разрабатывать объявления, продолжительностью в 2 секунды. Мы хотим платить только за рекламу, которую люди действительно видят. Тут возникает ещё один вопрос — насколько людям нужна реклама? Они используют соцсети, чтобы общаться друг с другом и, давайте посмотрим правде в глаза, реклама им мешает и раздражает», — сообщает Притчард. На ТВ есть смысл показывать длинные ролики, там нужно что-то сказать потребителю, объяснить все преимущества бренда и его пользу. А в соцсетях и мессенджерах, в частности, Facebook, Snapchat, WeChat, надо стремиться сделать рекламу лучше и удобнее для потребителей. По мнению Притчарда, если очевидна область применения, сама идея бренда и его визуальная составляющая, то рекламщику достаточно пары секунд, чтобы напомнить о бренде. Реклама в сети должна быть чётко таргетированной, сообщает он: «Во время просмотра видео про котов, вы действительно хотите увидеть рекламу зубной пасты?». Поэтому Procter &Gamble объединила усилия с YouTube, чтобы выявить подходящие каналы для своей рекламы. В дальнейшем аналогичная работа будет выстроена и с Facebook, Snap, Twitter и Tencent Рекламные ролики длиной 30 секунд, которые традиционно используют бренды, становятся менее эффективными. Аудитории все труднее досматривать их до конца, и рекламодателям приходится выбирать более короткие форматы. Так, больше года назад YouTube запустил короткие рекламные ролики Bumper ads. После этого рекламодатели протестировали более 300 кампаний в этом формате. Результаты показали, что 9 из 10 таких роликов значительно повышали отклик на рекламу бренда, согласно внутренним данным площадки. Формат 6-секундных рекламных роликов на YouTube попробовали уже многие крупные бренды, среди них Old Spice, Pampers, Tide, Mercedes-Benz, McDonald's, Airbnb и другие. Российских кейсов пока очень мало.