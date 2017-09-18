Охота на тренды: как запустить эффективную рекламную кампанию

Еще двадцать лет назад о разнообразии рекламы можно было лишь мечтать. Возникал один тренд — все бренды капитализировали его по мере возможности и переходили к следующему. Сегодня в едином пространстве существует множество самых разных тенденций. Анастасия Городничева, маркетинг-менеджер Wrigley в России, предлагает поговорить об успешности рекламной кампании с аналитической точки зрения. Внешние факторы эффективности рекламной кампании: Диджитализация Этот процесс в корне меняет формат работы креативных агентств и маркетологов. Достаточно вспомнить феномен популярности видеоблогеров. Их формат (прямая речь, живой разговор об интересующих аудиторию вещах, отсутствие временных ограничений) предельно далек от стандартных рекламных роликов, что и привлекает миллионную молодежную аудиторию. Персонализация коммуникаций Сегодня рынок движется от рекламных кампаний, построенных на едином контенте, к многообразию форматов и сообщений. Бренды, опираясь на глобальный инсайт, переосмысливают его с учетом локальной специфики. Специалисты часто задумываются о том, почему один и тот же рекламный ролик может быть эффективен в одной стране, но не работать в другой. Следует четко понимать, что универсальный инсайт не гарантирует повсеместный успех кампании. Да, жители России, США или стран Европы испытывают похожие чувства, но иногда социальные или культурные особенности работают не на вас. «Например, футбольные фанаты в США заметно отличаются от фанатов в России, а значит, креативная стратегия, направленная на эту целевую аудиторию тоже должна быть различной. Мой совет — изучите рынок, на котором работаете, и обязательно учитывайте культурный контекст», — рассказывает Анастасия Городничева. Селебрити-маркетинг Важно понимать, что привлечение селебрити — это не «панацея» и не гарантия успеха рекламной кампании. У каждого бренда рождаются истории, которые хочется рассказать широкой аудитории. Некоторые из них эффективнее донести через образ известной личности, другие — через нашу повседневную жизнь и простых людей. Главное правило — не бояться экспериментировать и миксовать, проанализируйте историю своего бренда и выберите тот путь, который наиболее точно соответствует вашим целям. Маркетинг и Эмоции Последнее время в рекламном мире отмечают появление качественных эмоциональных кампаний, которые поднимают вопросы, актуальные для каждого из нас. Они вдохновляют, убеждают нас стремиться к лучшему, подчеркивают функциональную роль бренда. Их создатели работают на стыке рекламы и искусства, используют передовые техники и инструменты, тем самым, меняя целый культурный пласт. Помимо решения коммерческих задач, такая реклама транслирует нематериальные активы бренда. Например, рекламная кампания Orbit «Время блистать» стремится вдохновить людей найти внутреннюю уверенность и не упускать свой шанс. Итак, предположим, у Вас уже есть идея своей рекламной кампании. Более того, она даже соответствует всем выделенным Анастасией факторам успеха. Вы готовы запускать её в ротацию? Перед этим проверьте, соответствуют ли Ваши действия универсальным правилам запуска рекламной кампании: Учитывайте внешние факторы и отраслевые тренды; Четко понимайте, какие задачи решает ваша кампания; Доверяйте креативному агентству на 100%, прислушивайтесь к их идеям, не бойтесь привносить новизну и идти на риск; Думайте о потребителе, давайте ему нечто большее, чем просто продукт. Постарайтесь его вдохновить, покажите, что вы знаете о его проблемах и можете их решить; Внедряйте в кампанию некий вирусный потенциал. Сделайте так, чтобы потребитель захотел обсудить ролик с друзьями, поделиться им в своих социальных сетях. Как оценить эффективность кампании? Для прогнозов и оценки эффективности рекламной кампании существует обширный исследовательский инструментарий. Как правило, на этапе разработки кампании используются данные Nielsen и Ipsos Comcon. Здесь нужно помнить о том, что со стопроцентной точностью спрогнозировать успешность кампании невозможно. Точные данные об отклике ролика у потребителей могут быть получены только после выхода ролика в эфир.