«Импульс» продлил прием работ на конкурс лучшей госрекламы 

Международный конкурс государственной социальной рекламы «Импульс» продлил срок приема работ до 16 октября. Проект призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы госструктурами на новый уровень. Работы можно загрузить на сайте конкурса.
В 2017 году претендентам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Также будут выбраны победители в четырех специальных номинациях: «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание Интернета».
Определит лучшие работы жюри, в состав которого входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. В ноябре проголосовать на понравившуюся рекламу на сайте конкурса смогут и пользователи Рунета. Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА «Россия сегодня», которое является организатором конкурса. Победители получат памятные статуэтки «Импульс», символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.