«Импульс» продлил прием работ на конкурс лучшей госрекламы

Международный конкурс государственной социальной рекламы «Импульс» продлил срок приема работ до 16 октября. Проект призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы госструктурами на новый уровень. Работы можно загрузить на сайте конкурса.

В 2017 году претендентам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Также будут выбраны победители в четырех специальных номинациях: «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание Интернета».