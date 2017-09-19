Ещё
«Импульс» продлил прием работ на конкурс лучшей госрекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Импульс» продлил прием работ на конкурс лучшей госрекламы 

Вести.Ru 19 сентября 2017
Фото: Вести.Ru
Международный конкурс государственной социальной рекламы «Импульс» продлил срок приема работ до 16 октября. Проект призван привлечь внимание общества к важнейшим социальным проблемам, а также вывести процесс создания рекламы госструктурами на новый уровень. Работы можно загрузить на сайте конкурса.
В 2017 году претендентам предстоит бороться за призовые места в восьми основных номинациях: видеореклама, аудиореклама, наружная реклама, интернет-реклама, рекламный плакат, рекламный буклет, рекламная кампания, рекламная активация. Также будут выбраны победители в четырех специальных номинациях: «Гран-при 2017», «Трендсеттер года», «Наш характер», «Признание Интернета».
Определит лучшие работы жюри, в состав которого входят представители рекламной индустрии, медиа-эскперты, деятели искусства, представители федеральных органов государственной власти. В ноябре проголосовать на понравившуюся рекламу на сайте конкурса смогут и пользователи Рунета. Подведение итогов состоится в декабре 2017 года в МИА «Россия сегодня», которое является организатором конкурса. Победители получат памятные статуэтки «Импульс», символизирующие социальную энергию, направленную на созидание и устойчивое развитие.
Вести.Ru: последние новости
СМИ: РФ может разорвать дипотношения с Британией СВР: надежды Терезы Мэй наивны и некомпетентны Джонсон отказался жать руку Яковенко
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки68
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»384
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение