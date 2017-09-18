Гиперлокальная реклама от «Яндекса» подняла продажи «Агуши» 

«Яндекс» разместил медийную рекламу «Агуши» в радиусе одного километра от магазинов «Лента» и «Дикси», что вызвало рост продаж бренда в данных торговых точках. В тесте приняли участие больше 20 гипермаркетов сети «Лента» и гипермаркетов «Дикси» в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и Красноярске. Чтобы корректно оценить отдачу, была определена контрольная группа. Каждому магазину подобрали «близнеца» — магазин этой же сети, равного размера, с таким же категорийным менеджментом, ценами и графиком промо-акций. Единственным отличием стало то, что для «близнецов» не показывали рекламу акции в интернете. В рамках эксперимента таргетинг был настроен на женщин от 25 до 44 лет, которые регулярно бывают в радиусе одного километра от магазинов «Дикси» и «Лента» в указанных городах с мобильных устройств или стационарных декстопов. В результате, поскольку акция была итак успешной, в магазинах контрольной группы продажи бренда «Агуша» выросли на 83%, однако в точках, покупатели которых видели баннеры, результаты оказались еще лучше. Продажи товаров по акции выросли на 93% — то есть на 10 процентных пунктов больше.