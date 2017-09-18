Ещё
Гиперлокальная реклама от «Яндекса» подняла продажи «Агуши»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Гиперлокальная реклама от «Яндекса» подняла продажи «Агуши» 

Sostav.ru 18 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
«Яндекс» разместил медийную рекламу «Агуши» в радиусе одного километра от магазинов «Лента» и «Дикси», что вызвало рост продаж бренда в данных торговых точках. В тесте приняли участие больше 20 гипермаркетов сети «Лента» и гипермаркетов «Дикси» в Москве, Санкт-Петербурге, Барнауле и Красноярске. Чтобы корректно оценить отдачу, была определена контрольная группа. Каждому магазину подобрали «близнеца» — магазин этой же сети, равного размера, с таким же категорийным менеджментом, ценами и графиком промо-акций. Единственным отличием стало то, что для «близнецов» не показывали рекламу акции в интернете. В рамках эксперимента таргетинг был настроен на женщин от 25 до 44 лет, которые регулярно бывают в радиусе одного километра от магазинов «Дикси» и «Лента» в указанных городах с мобильных устройств или стационарных декстопов. В результате, поскольку акция была итак успешной, в магазинах контрольной группы продажи бренда «Агуша» выросли на 83%, однако в точках, покупатели которых видели баннеры, результаты оказались еще лучше. Продажи товаров по акции выросли на 93% — то есть на 10 процентных пунктов больше.
Sostav.ru: последние новости
Доступ к Wi-Fi привязали к паспорту Депутат предложил «убрать нолики» в рублях Охлобыстин стал креативным директором сети BAON
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля552
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки70
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина91
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение