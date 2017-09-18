Пять советов для тех, кто решился открыть свой бизнес

1. Четко понимайте свою ЦА Ни один успешный продукт не существует в отрыве от своей аудитории. Ее понимание и изучение — важнейший принцип любого бизнеса. Это особенно актуально для локальных проектов, когда основными покупателями являются местные жители.

Кто ваш покупатель? Сколько ему лет? Где он работает? Чем увлекается? Почему он должен зайти к вам? Если вы можете с ходу ответить на эти вопросы, первый шаг к успеху уже сделан. Если нет — самое время для глубокого изучения потенциальных клиентов.

С детальным пониманием целевой аудитории связано популярное понятие таргетинга и таргетированных коммуникаций. Это коммуникации, которые направлены лишь на определенные, заранее выбранные аудитории. На рынке существует несколько сервисов, которые позволяют находить клиентов через таргетированную (целевую) рекламу с подробными настройками профиля желаемых получателей. Например, в интернете это — Google Adwords или «Яндекс. Директ».

Они помогают сегментировать целевую аудиторию по социально-демографическим (пол, возраст, доход) и психографическим (интересы, увлечения) параметрам. Но ведь клиенты могут и не искать ваш продукт в интернете. Да и вы бы хотели быть проактивными и самостоятельно найти своих клиентов.

Интересным инструментом в деле целевой рекламы стали решения от телеком-операторов. К примеру, удобный инструмент привлечения через тарагетированные (целевые) SMS-рассылки есть у нас.

Речь об услуге «МегаФон. Таргет», которая с помощью анализа больших данных помогает направить рассылку наиболее подходящим по вашему профилю клиентам. Для этого используются различные фильтры, самый важный из которых, пожалуй, территориальное расположение и интересы абонента. Вы можете выделить на карте район, в котором хотите сделать рассылку и отправить ее только тем потенциальным клиентам, кто интересуется вашим продуктом. А чтобы еще больше повысить эффективность рассылок, можно, например, объявить простую акцию «Подарок за СМС».

Кстати, попробовать такой сервис можно бесплатно. Для этого достаточно подключить тариф «Корпоративный безлимит» на вашем корпоративном телефоне от «МегФона».

2. Максимально используйте возможности социальных сетей Если еще несколько лет назад, бизнес-сообщество относилось к продвижению в социальных сетях с долей скепсиса, то сейчас это один из основных инструментов в арсенале всех предпринимателей. Социальные сети — прекрасная площадка для общения с вашей аудиторией. Здесь вы можете рассказать потенциальным клиентам о себе, поделиться историями и новостями, показать ваш продукт в деле.

По данным Mail.ru Group, две трети пользователей соцсетей подписаны на группы и аккаунты брендов, причем больший интерес к ним проявляют представители женской аудитории (72%), чем мужской (58%). Реклама в социальных медиа привлекает внимание потенциальных клиентов и вызывает доверие.

Иногда достаточно просто упомянуть о компании или продукте в одной из соцсетей, и первые клиенты гарантированы. Однако гораздо чаще продвижение в соцмедиа — это планомерная и кропотливая работа. Чтобы выделиться из тысяч других аккаунтов важно соблюдать некоторые правила: делать качественный контент, быть активным и отвечать на сообщения и отзывы, взаимодействовать с подписчиками, устраивать конкурсы и акции.

Контент очень важен для социальных сетей — особенно если благодаря специфике бизнеса вам есть что показать. Делитесь с клиентами красивыми фото и обязательно узнайте, что такое сторителлинг.

Если основные посетители вашей кофейни, салона красоты или пекарни — это местные жители, то важно участвовать в работе так называемых соседских групп — сообществах жителей того или иного района. Ежедневно подписчики подобных групп делятся новостями, просят совета, оставляют отзывы о локальных заведениях, обсуждают насущные проблемы. Такие сообщества есть почти у каждого района Москвы. Самое популярное из них на данный момент — Airport/Sokol Da Neighborhood, в котором состоит более 20 тысяч человек.

3. Разговаривайте со своим потенциальным клиентом Если когда-то основным способом продвижения локального бизнеса была раздача листовок около метро, то сейчас, чтобы выделиться среди конкурентов, приходится искать новые способы коммуникации.

Общайтесь с клиентом, используя разные каналы. Интегрированные коммуникации, когда человек получает информацию из разных источников, дают эффект синергии — что может в несколько раз повысить эффективность сообщения. Разместите информацию на рекламном щите, устройте бесплатную дегустацию или раздачу пробников, используйте почтовую рассылку и рекламу в интернете.

Не стоит забывать и про раздачу листовок. Несмотря на все изменения, этот способ все еще остается вполне эффективным и одним из самых дешевых для локальных проектов. Проведите небольшое мероприятие для местных жителей — так они не только узнают о вашем деле, но и проведут время с пользой.

Вам кажется, что все каналы уже использованы? Еще раз напомните о себе с помощью рекламы в Instagram. Так потенциальный покупатель точно вас запомнит и в следующий раз, когда будет проходить мимо, обязательно зайдет.

4. Работайте с отзывами Невероятно, но факт: людям нравится читать отзывы. По данным BrightLocal, 92% потребителей перед покупкой читают отзывы о бренде в интернете, причем 84% людей доверяют онлайн-отзывам так же, как и личным рекомендациям. Поэтому так важно работать с откликами клиентов на ежедневной основе.

Для локального бизнеса рекомендации посетителей также имеют очень большое значение, иногда они работают как лучшая реклама — местные жители делятся позитивным опытом со своими соседями, друзьями, родственниками, знакомыми.

Площадок, на которых люди читают и оставляют отзывы, множество. Самые популярные из них: TripAdvisor.ru, zoon.ru, afisha.ru, a-a-ah.ru и другие. Не стоит забывать и про отзывы в соцсетях — это мощный инструмент, который каждый может использовать бесплатно.

Возникает вопрос: как заставить покупателей оставить отзыв и рассказать о своих впечатлениях? Удивительно, но по статистике, 7 из 10 человек готовы оставить отзыв, если их об этом просто попросить. Дополнительным приятным стимулом может стать небольшой подарок. Мотивируйте людей делиться впечатлениями, чтобы потенциальные клиенты, которые слышат о вас впервые, могли составить представление о качестве услуг.

5. Любите своего клиента, и он полюбит вас Наконец, важно не только постоянно находиться в поиске новых клиентов, но и уделять внимание уже существующим. Научитесь беречь постоянных клиентов, ведь именно они — залог ваших стабильных продаж. Общайтесь с покупателями, задавайте им вопросы, запомните, как их зовут — персонализируйте межличностную коммуникацию.

Отличное решение для того чтобы общение с клиентами было еще более эффективным — услуга Виртуальная АТС. С ее помощью можно записать индивидуальное голосовое приветствие, подключить СМС-визитку, которая будет после первого звонка отправлять клиенту ваши контакты, объединить общение по телефону с общением через мессенджеры, например, Telegram.

С развитием вашего бизнеса, поставьте простую CRM — автоматизированную систему учета звонков и информации о ваших клиентах. Многие из таких систем доступны бесплатно (например, «Битрикс24»), а операторы связи предлагают простые и бесплатные модули интеграции таких CRM с Виртуальной АТС.

Например, мы предлагаем Виртуальную АТС без абонентской платы на 14 дней. Это позволит без особых затрат получить современную систему управления звонками и контактами с вашими клиентами.

Покупатели любят персональные бонусы и при особых условиях готовы покупать больше и чаще. Воспользуйтесь этим — запустите программу лояльности. Это может быть накопительная система скидок, акция для постоянных покупателей (например, 6 чашка кофе бесплатно), специальные предложения для соседей. Возможности ограничены лишь вашей фантазией и бюджетом. Расскажите о бонусах в рассылке.

Подумайте о том, как влиться в местное сообщество, участвуйте в соседской жизни. Небольшой локальный бизнес, в отличие от сетевых гигантов, всегда подкупает клиентов своей душевностью. Важно сохранить это ощущение, чтобы местные жители полюбили вас и стали постоянными клиентами.

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Мы дали 5 важных советов, которые помогут предпринимателям добиться успеха, нарастить клиентскую базу и развивать бизнес. В целом вариантов продвижения — множество. Устройте праздничную промоакцию. Выберите клиента месяца. Установите табличку Dog friendly. Организуйте мастер-класс для детей. Заставьте клиентов полюбить вашу компанию. Но главное — продолжайте делать крутой продукт, за которым люди будут приходить к вам снова и снова.