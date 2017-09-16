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ФАС: «Яндекс» не согласен с претензиями по антимонопольному делу о нарушении закона о рекламе
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ФАС: «Яндекс» не согласен с претензиями по антимонопольному делу о нарушении закона о рекламе 

Банки.ру 16 сентября 2017
Компании «Яндекс» и «Процесс-А» не согласны с претензиями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по антимонопольному делу о нарушении ими закона о рекламе, сообщили в пресс-службе московского УФАС России.
Напомним, в конце августа ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении «Яндекса» как рекламораспространителя и компании «Процесс-А» как рекламодателя за размещение рекламы услуг, предоставление которых требует наличия лицензии Центробанка, и отсутствие в рекламных материалах полного наименования лица, оказывающего услуги. В середине сентября ФАС приступила к рассмотрению дела.
«По мнению ООО «Яндекс» и ООО «Процесс-А», нарушение законодательства о рекламе отсутствует, так как текст рекламы дает понять, что рекламируемые услуги не являются финансовыми и оказываются в Республике Сейшельские острова для ее жителей, реклама не направлена на граждан России, и, следовательно, получение лицензии на рекламируемые услуги не требуется. Представители Ассоциации форекс-дилеров считают, что русскоязычное содержание сайта Smartex International Ltd, распространителя рекламы, и возможность начать онлайн-трейдинг в рублях свидетельствуют о том, что целевая аудитория сайта — жители России. Более того, сама рассматриваемая реклама отображалась в России», — говорится в релизе.
Московское УФАС России отложило рассмотрение дела и намерено привлечь Smartex International Ltd в качестве ответчика по делу.
Как ранее поясняли в ведомстве, в системе «Яндекс. Директ» реклама производных финансовых инструментов размещалась лицом, не располагающим лицензией на оказание соответствующих услуг, а также не состоящим в саморегулируемой организации. Кроме того, при размещении рекламы в системе «Яндекс. Директ» рекламодатель использовал в том числе ключевые слова «форекс онлайн», «бинарные опционы», которые указывают на деятельность, для осуществления которой требуется лицензия ЦБ.
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