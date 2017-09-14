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Жители тюменской Лесобазы ополчились против кальянных
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Жители тюменской Лесобазы ополчились против кальянных 

Уральский меридиан 14 сентября 2017
Фото: Уральский меридиан
Кальянные окутали Тюмень с «головы до ног». Они везде, на «каждом шагу». Почему? Выгодный бизнес. Жители Лесобазы заявили, что такие заведения им не нужны.
Пролистывая ленту новостей в социальной сети «ВКонтакте», я наткнулся на рекламу одной из кальянной. Казалось бы, ну и что тут такого, реклама и реклама, владелец заведения заплатил денег и сорвал трафика. Но под одним из таких рекламных постов подписчики группы по-настоящему «излили душу» в комментариях.
Люди говорили о том, чего действительно не хватает — своеобразный «взгляд изнутри» на проблему с инфраструктурой.
Екатерина Лебедева, жительница Лесобазы, написала:
«Ну все эти бары кафе, конечно, хорошо, но лучше бы на районе открыли Доктор-А, детский. В поликлинике нереально сидеть в очереди за справкой по 4,5 часа с ребёнком, где два врача на всю Лесобазу».
Лана Адекова также не понимает, зачем такие заведения открываются там, где их в избытке:
«Опять пивнушку, курилку открывают, надо уже репортаж снимать! Как в районе, где 80% семей с детьми, открывают очередную бяку! Страна идиотов!».
Просто кто-то открывает свой бизнес и рассчитывает заработать денег. Почему бы не «срубить» доход с бизнеса, который не несет за собой обширных обязательств? Я сейчас сравниваю, к примеру, кальянную с продуктовыми магазинами, где необходимо собрать огромное количество документов на то, чтобы дали «добро» на законную реализацию товара. Также необходимо следить за продуктами, у которых еще и необходимо контролировать срок годности.
Мария Скородумова заявила, что Лесобазе не хватает спортивного комплекса:
«Спортивного комплекса рядышком с нами не хватает! Ребёнка в бассейн хочется отдать на плавание, а возить далеко! Частная поликлиника также очень необходима! Лично нам, мамочкам с детьми, не интересны такие заведения!»
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