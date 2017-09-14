Как поймать своего клиента в Facebook

Большим плюсом будет наличие базы клиентов, чтобы сравнить получившиеся данные и убедиться в достоверности таргетинга. Но чаще всего клиент сам не знает, кто его аудитория. О подготовке РК именно для таких клиентов и пойдет речь ниже.

Google Analytics в помощь

Google Analytics — это мощная система, которая имеет внутри себя инструменты для анализа аудитории практически по всем параметрам, которые нам необходимы. С его помощью мы сможем проанализировать аудиторию по:

географии;

демография;

интересам;

девайсам.

Есть одно важное НО: во всех отчетах, которые мы будем разбирать, устанавливаем фильтр по минимальному количеству сеансов, чтобы исключить статистическую погрешность на маленьких цифрах. Здесь мы рассматриваем данные от 500 сеансов в месяц.

У вас это может быть другая цифра, главное помните, чем больше данных у вас есть, тем точнее получится анализ. Определять конверсионность следует по цели или даже сумме целей. В этом примере я буду проводить анализ по заполненной форме на сайте.

География

Проанализировав ТОП-10 регионов из отчета «География — местоположение» по сеансам, мы видим, что конверсия сильно выше среднего в регионах: Московская область, Белгородская область, Свердловская область. Это обязательно стоит учесть при настройке РК.

Демография

Далее двигаемся к отчету «Демография — возраст» и «Демография — пол».

Изучив эти отчеты, можем сделать вывод, что самый «конверсионный» возраст — 18-24 и 45-64. По полу мы имеем перевес в 1% в пользу мужчин, не считаю, что эта существенная разница для принятия решения, поэтому мы не будем учитывать деление РК по полу.

Интересы

Интересы, пожалуй, — наиболее важный критерий таргетинга при настройке рекламы в FB, поэтому на него следует обратить особое внимание. Конечно, интересы в FB и GA не совпадают точь-в-точь, но вполне можно найти коррелирующие данные. Проанализировав отчет «Интересы — сегменты аудитории, присутствующей на рынке» вы видим, что наиболее конверсионными из ТОП-10 интересов являются: Кредиты, БУ автомобили, Пользователи кредитных карт, Займы.

В нашем случае кроме этих интересов Google предлагает еще 224 строки, которые тоже можно применять в РК, но мы взяли только самые «трафиковые» интересы.

Девайсы

Этот отчет поможет вам оптимизировать РК по плейсменту. Например, на скриншоте ниже видно, что у нас очень мало конверсий с мобильных устройств, поэтому можно полностью отключить показы на мобильных устройствах или как минимум в Instagram.

На этом работу с Google Analytics можно закончить и перейти к следующему инструменту — счетчику top.mail.ru.

Давно забытый Top@mail.ru Счетчик Top@mail.ru — тоже отличный инструмент для поиска вашей аудитории, особенно если у вас настроены цели. Я использую этот инструмент, чтобы доказать или опровергнуть информацию, которую мы получили с помощью GA, а также дополнить свой портрет клиента социальными показателями.

Интересы

Вся интересующая нас здесь информация находится в отчете «Цели». В нем мы выбираем необходимую нам цель, период и кликаем по ссылке в последнем столбце.

Тут мы также можем видеть множество строк с разными интересами, но для анализа я беру, как правило, первые 3-5 строк. В этом отчете мы удостоверились, что GA правильно подсказал нам интересы нашей аудитории, дополнительно мы узнали про уровень дохода и занятость нашей ЦА.

Почему я это вижу

В Facebook есть очень интересный инструмент, который поможет узнать, почему вам показали ту или иную рекламу, а также подсказать таргетинг. Его можно использовать, чтобы понять, как настроена РК у ваших конкурентов. Для этого находим их рекламу, раскрываем выпадающее меню и нажимаем кнопку «Почему я это вижу?».

После этого мы увидим следующее:

Что получилось в итоге?

В итоге мы создали несколько РК на разные регионы. Вот что у нас получилось по одному из них:

Гео и демография

Интересы

Плейсмент

Мы советуем создавать несколько РК, отличающихся каким-либо параметром, это будет своего рода А/B-тест ваших настроек и поможет выявить наиболее эффективные варианты таргетингов. Также мы советуем сохранять баланс между количеством таргетингов и количеством трафика.

Не стоит на начальном этапе расходовать слишком большой бюджет, потому что деньги могут быть потрачены впустую, но и слишком маленькое количество трафика не даст нужного количества информации для анализа. Пробуйте и экспериментируйте!

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