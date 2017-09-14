Обновленный видео-продукт Segmento: новые партнеры, больше охвата и возможность оплаты за гарантированный досмотр ролика 

Рекламодателям доступен охват в 46,5 млн и более 1 825 млн показов ежемесячно в форматах out-stream и in-stream, инвентарь премиальных площадках различных тематик, в том числе: кинотеатр IVI, tvigle.ru, utro.ru, vesti.ru, Gismeteo.ru, Sports.ru. Партнеры Segmento получают доступ к топовым площадкам рунета в «едином окне» и с возможностью управлять кросс-частотой контакта. Все решения и сервисы, предоставляемые клиентам, были переработаны и адаптированы для видеорекламы. Обновленный видеопродукт Segmento включает в себя доступ к крупнейшим сетям out-stream (in-read + in-feed) и 3 из 4 крупнейших поставщиков in-stream для programmatic размещений. Партнеры компании (SSP и площадки): Google AdX, Yandex, IMHO, IVI, Between, Buzzoola, VideoNow, Мое Видео, Advark, AdRiver и др. Рекламодателям доступен выбор, например, размещения в только лицензионном контенте или использование строго премиальных форматов. Несколько уровней brand-safety. Клиенты также могут самостоятельно выбрать модель оплаты: гарантированный CPM — стоимость за 1000 показы, eCPM — эффективная (динамическая) стоимость 1000 показов или CPV — стоимость за один досмотр. При выборе CPV, рекламодатель самостоятельно определяет гарантированный процент досмотра ролика (25%, 50%, 75% или 100%), за который он хочет платить. Точность таргетинга нового видео-продукта составляет до 93% попадания в пол, до 86% в возраст и доход до 74%. Для валидации использовался пиксель Mediascope. Также принимаются аудирующие пиксели: Mediascope (ex TNS) Adriver, Weborama, Google, Gemius, Sizmek, Adfox и др. Рекламодателям доступна широкая линейка отчетности, в том числе Brand Lift (влияние рекламы на знание бренда) и Sales Lift (влияние рекламы на продажи). В связи с тем, что видео-коммуникация формирует высокий уровень отложенного спроса, то по желанию клиента будут использоваться используются многофакторные атрибутивные модели, учитывающие в том числе post-view контакты. «Мы регулярно получаем запросы от наших клиентов на закупку видео-рекламы. При этом рекламодатели становятся более требовательными к инструментам, им необходимы гарантированные досмотры, большой охват, качественная отчетность и многое другое. Новый продукт позволяет нашим партнерам оплачивать только реальные досмотры, получая качественный контакт с пользователем. Используя СPV билинг в сочетании с эксклюзивными офлайн-данными, мы значительно повышаем эффективность видео на каждый вложенный рубль. Это уже подтверждено результатами тестовых кампаний» — Елизавета Калинина, коммерческий директор Segmento. О компании Segmento Segmento — крупнейшая российская programmatic-платформа, применяющая технологии машинного обучения для таргетирования цифровой рекламы. Компания основана в 2011 году тремя партнерами: Евгением Легким, Романом Нестером и Кириллом Сафоновым. С 2016 года Segmento является совместным проектом Сбербанка и АФК «Система». Компания использует обезличенные данные о 84 000 000 клиентах «Сбербанка» и знание об их поведении в интернете для коммуникации в режиме реального времени на всех видах устройств. Решения Segmento позволяют крупному бизнесу взаимодействовать с потенциальными клиентами через любой канал и измеримо повышать свои продажи. На правах рекламы