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Деловое издание «Ведомости» проводит XII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Москве
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Деловое издание «Ведомости» проводит XII ежегодную конференцию «Медиабизнес» в Москве 

Sostav.ru 14 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Для обсуждения острых проблем, актуальных вопросов и успешных бизнес-кейсов на одной площадке встретятся руководители и представители российских медиахолдингов, регулирующих органов, крупнейших рекламодателей, инвестиционных, консалтинговых и рекламных компаний, аналитики и эксперты, а также представители бизнес-сообществ, заинтересованные в партнерстве с медиакомпаниями отрасли. В фокусе обсуждения: Блокировка мессенджеров и влияние регуляторной политики на бизнес компаний. Работа с аудиторией и создание эффективных платных моделей подписки. Как изменится ситуация на рынке с приходом единого продавца рекламы. Долговечен ли рост расходов компаний на продвижение в российских медиа. Привлечение аудитории посредством киберспорта: спонсорские программы. Есть ли будущее у собственных медиапроектов крупнейших рекламодателей. В рамках специальной сессии «Наедине с медиаменеджером» состоится интервью «Люди как медиабренды» Андрея Малахова с Тиной Канделаки. Среди спикеров: Екатерина Дербилова, редакционный директор, «Ведомости» и HBR Россия Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор, Disney в России, странах СНГ, Грузии и Монголии Алексей Корнышев, глава киберспортивного направления в СНГ, Wargaming Олеся Носова, первый заместитель главного редактора; издатель, шеф-редактор сайта, «Комсомольская правда» Сергей Паранько, директор по медийной экосистеме, «ВКонтакте» Виталиус Паулюс, вице-президент по маркетингу, Danone в России Дмитрий Сергеев, первый заместитель генерального директора, Mail.Ru Group Олег Туманов, основатель, генеральный директор, «Иви.ру» Дмитрий Чернышенко, генеральный директор, «Газпром-медиа холдинг» Аудитория конференции 200+. Подробнее — на официальном сайте мероприятия. По вопросам участия обращайтесь к Александре Подлипской по тел. : +7 (495) 232-32-00 (доб. 4222) или по электронной почте a.podlipskaya@vedomosti.ru По вопросам аккредитации — к Сабине Микаиловой по тел. : +7 (495) 232-32-00 (доб. 4147) или по электронной почте s.mikailova@vedomosti.ru
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