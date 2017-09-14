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ФАС заинтересовалась рекламой борделя
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ФАС заинтересовалась рекламой борделя 

Lenta.ru 14 сентября 2017
Фото: НАША ГАЗЕТА
Свердловское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело по факту распространения рекламы мужского массажного салона «MEN*S VIP CLAB» на автобусе Муниципального объединения автобусных предприятий (МОАП), сообщается на сайте УФАС.
Проверка проводилась по заявлению жителя Екатеринбурга, который пожаловался на рекламу с изображением девушки с ажурной повязкой на глазах. В ведомстве пояснили, что дело было возбуждено после получения информации от полицейских. Так, по данным управления МВД по Екатеринбургу во время «контрольной закупки» в данном массажном салоне в отношении одной из сотрудниц заведения был составлен административный протокол по статье 6.11 КоАП (занятие проституцией). Впоследствии дело было передано в суд, который назначил девушке наказание в виде штрафа.
Вместе с тем, отмечают в ФАС, закон о рекламе «О рекламе», не допускает распространение сведений о товарах и услугах, запрещенных российским законодательством. «В связи с тем, что реклама массажного салона „MEN*S VIP CLAB“ распространялась на борту муниципального пассажирского автобуса, предполагаемым рекламораспространителем является МОАП. Рекламодатель в настоящее время не установлен», — сообщили в УФАС.
ФАС нередко возбуждает антимонопольные дела из-за некорректной рекламы. Так, в мае 2017 года ведомство возмутила реклама пивной: на плакатах изобразили Родина-мать с агитационной листовки времен Великой отечественной войны, в руках у которой вместо присяги была рыба, похожая на леща.
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