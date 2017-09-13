ФАС России проанализирует рекламу сериала «Ольга» из-за слогана «Дождались вашу мать» 

ФАС России получила обращения граждан по поводу наружной рекламы сериала «Ольга», в которой содержится слоган «Дождались вашу мать», регулятор проанализирует содержание рекламы на заседании экспертного совета, сообщили RNS в пресс-службе регулятора.
«По поводу наружной рекламы сериала «Ольга» в ФАС России поступили обращения граждан», — сообщили RNS в пресс-службе регулятора. По словам представителя ФАС, этот вопрос будет обсуждаться на заседании экспертного совета ФАС. «Эксперты решат: содержится ли в рекламе сериала „Ольга“ со словосочетанием „Дождались Вашу мать“ брань, нецензурные выражения, ненормативная лексика, сквернословие, непристойные и оскорбительные образы?», — отметили в пресс-службе регулятора. По итогам обсуждения экспертного совета, регулятор может провести проверку по факту размещения рекламы, сообщили в пресс-службе ФАС.
Согласно статье 5 закона «О рекламе», «в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений».
В соответствии со статьей 14.3 «Кодекса об административных нарушениях», штраф для юридического лица за нарушения законодательства о рекламе может составлять до полумиллиона рублей.
«Это классический прием «амфиболии», т.е. двойственного восприятия с точки зрения рядового потребителя. Аналогичные приемы уже давно имеют правовую оценку, а началось все с ряда дел по рекламе «ценам пришел писец», когда слово писец воспринималось как бранное. Ответственность в этом случае несет канал как рекламодатель», — сообщил RNS член экспертного совета ФАС по рекламе Дмитрий Григорьев.