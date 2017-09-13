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City Business School ведет прием заявок на курс по таргетированной рекламе в Facebook
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City Business School ведет прием заявок на курс по таргетированной рекламе в Facebook 

RB.ru 13 сентября 2017
Фото: RB.ru
Программа будет полезна и интересна собственникам бизнеса, маркетологам и будущим таргетологам и SMM-специалистам. За месяц обучения они научатся разрабатывать рекламную стратегию в Facebook, писать емкие продающие тексты, настраивать сервисы Facebook, находить кликабельные изображения, запускать рекламную кампанию в Ads Manager, анализировать эффективность рекламы и предлагать способы оптимизации и многое другое.
Это единственная лицензированная программа в СНГ — слушатели курса по окончании получат сертификаты и дипломы, а школа при необходимости составит рекомендательные письма, поможет в составлении резюме и коммуникации с экспертами рынка.
Набор в группы идет ежедневно. Стоимость обучения составляет 4 800 рублей. Узнать подробности и записаться можно на сайте.
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