City Business School ведет прием заявок на курс по таргетированной рекламе в Facebook

Программа будет полезна и интересна собственникам бизнеса, маркетологам и будущим таргетологам и SMM-специалистам. За месяц обучения они научатся разрабатывать рекламную стратегию в Facebook, писать емкие продающие тексты, настраивать сервисы Facebook, находить кликабельные изображения, запускать рекламную кампанию в Ads Manager, анализировать эффективность рекламы и предлагать способы оптимизации и многое другое.

Это единственная лицензированная программа в СНГ — слушатели курса по окончании получат сертификаты и дипломы, а школа при необходимости составит рекомендательные письма, поможет в составлении резюме и коммуникации с экспертами рынка.

Набор в группы идет ежедневно. Стоимость обучения составляет 4 800 рублей. Узнать подробности и записаться можно на сайте.