Ещё
Кэти Перри снялась в японской рекламе (видео)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кэти Перри снялась в японской рекламе (видео) 

Попкорн News 13 сентября 2017
Фото: Попкорн News
Пока у себя на родине, в США, Кэти Перри делает миллионы на своей творческой деятельности, в Японии она стала звездой рекламы. Певица приняла участие в съемках ролика для компании Laundrin, которая выпускает ароматы для дома. Съемка популярных американских артистов — известная практика в азиатских странах. Им платят неплохие деньги за съемки, а реклама транслируется только на территории Японии или Китая. Если бы у нас не было интернета, то эти видео мы бы никогда и не увидели. В новых роликах от Laundrin Кэти Перри рекламирует кондиционер для белья и ароматические свечи японской марки под свою песню Act My Age. Купить товар, который рекламирует Кэти, можно уже с сентября, однако только в Японии.
попкорнnews
Попкорн News: последние новости
Поцелуй Кэти Перри с 19-летним музыкантом сочли сексуальным домогательством В седьмом сезоне «Игры престолов» может «воскреснуть» Кхал Дрого Проклятие «Оскара»: 10 актеров, чья карьера пошла под откос после победы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля554
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки78
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина94
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»388
Порошенко предложили заткнуться в ответ128
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение