Кэти Перри снялась в японской рекламе (видео)

Пока у себя на родине, в США, Кэти Перри делает миллионы на своей творческой деятельности, в Японии она стала звездой рекламы. Певица приняла участие в съемках ролика для компании Laundrin, которая выпускает ароматы для дома. Съемка популярных американских артистов — известная практика в азиатских странах. Им платят неплохие деньги за съемки, а реклама транслируется только на территории Японии или Китая. Если бы у нас не было интернета, то эти видео мы бы никогда и не увидели. В новых роликах от Laundrin Кэти Перри рекламирует кондиционер для белья и ароматические свечи японской марки под свою песню Act My Age. Купить товар, который рекламирует Кэти, можно уже с сентября, однако только в Японии.

попкорнnews