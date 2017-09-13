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«Папа, не спеши!»: Плакаты, призывающие соблюдать скоростной режим, появились в Калининградской области
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«Папа, не спеши!»: Плакаты, призывающие соблюдать скоростной режим, появились в Калининградской области 

Вести Калининград 13 сентября 2017
Фото: Вести Калининград
Калининградская полиция продолжает вести информационно-пропагандистскую работу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.
12 сентября в рамках акции «Папа, не спеши!», организованной пресс-службой регионального Управления МВД, баннеры, призывающие водителей не превышать скоростной режим, появились на 38-м километре трассы «Приморское кольцо», в районе развязки на город Пионерский.
Напомним, в начале августа первые плакаты с социальной рекламой от полиции были размещены на автобусах, перевозящих пассажиров по Калининграду.
Аналогичные баннеры призывают снизить скорость водителей, двигающихся по трассам на Куршской косе и в Гурьевском районе.
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