«Папа, не спеши!»: Плакаты, призывающие соблюдать скоростной режим, появились в Калининградской области

Калининградская полиция продолжает вести информационно-пропагандистскую работу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

12 сентября в рамках акции «Папа, не спеши!», организованной пресс-службой регионального Управления МВД , баннеры, призывающие водителей не превышать скоростной режим, появились на 38-м километре трассы «Приморское кольцо», в районе развязки на город Пионерский.

Напомним, в начале августа первые плакаты с социальной рекламой от полиции были размещены на автобусах, перевозящих пассажиров по Калининграду.

Аналогичные баннеры призывают снизить скорость водителей, двигающихся по трассам на Куршской косе и в Гурьевском районе.