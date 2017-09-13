Сенат США хочет получить отчеты соцсетей о зарубежном финансировании рекламных кампаний

ВАШИНГТОН, 13 сентября. / ТАСС /. Руководитель спецкомитета Сената Конгресса США по разведке Ричард Берр (республиканец, от штата Северная Каролина) потребовал от руководителей компании Facebook и других операторов крупных социальных сетей предоставить отчетность о зарубежном финансировании рекламной деятельности, которая могла повлиять на ход предвыборной кампании в 2016 году. Соответствующее заявление он сделал во вторник в беседе с журналистами.

"Теперь, когда мы узнали об этих действиях в социальных сетях, у нас появилась высокая заинтересованность в получении полной отчетности от всех, кто руководит операциями в данной сфере", — сказал законодатель, которого цитирует агентство Bloomberg . По словам Берра, комитет должен выяснить, «не использовались ли зарубежные деньги» для финансирования рекламных объявлений политического характера. Он также заявил, что руководство Facebook должно будет дать показания на слушаниях в сенатском комитете.

6 сентября Алекс Стамос , отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тысяч на распространение в этой соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По словам Стамоса, согласно проведенному компанией анализу за период с июня 2015-го по май 2017 года, эти аккаунты были связаны друг с другом, и ими, вероятно, управляли из России. Он заверил, что все подобные учетные записи и страницы уже заблокированы.

Facebook, помимо создания обычных сообществ и учетных записей, предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных аккаунтов под разные цели, к примеру для повышения узнаваемости бренда и увеличения продаж.