Первый Всемирный Коммуникационный Саммит в Санкт-Петербурге соберет мировых экспертов индустрии 

В конце сентября впервые в Петербурге состоится одно из крупнейших международных событий в сфере коммуникационной индустрии — Всемирный Коммуникационный Саммит. На площадке встретятся первые лица компаний, главы мировых и российских индустриальных ассоциаций и объединений и представители федеральных и региональных органов власти. Крупнейшие участники рынка обсудят влияние макроэкономических факторов на дальнейшее развитие коммуникационной индустрии, тенденции, перспективы и новые стратегии в специфике изменившихся условий. В частности, делегаты Саммита рассмотрят актуальные методы совместных решений власти и бизнеса на пути повышения качества и эффективности социальных коммуникаций, механизмы саморегулирования, тренды медиа и инвестиции в цифровой экономике. Будут подняты вопросы бренда территорий и его продвижения, перспективы будущего агентств, современные взгляды на креатив. Отправная точка Саммита — пленарное заседание «Коммуникационная индустрия: реальный сектор экономики. Аналитика и тренды», на котором обсудят современные преобразования отрасли, ее влияние на другие сферы экономики, тенденции, перспективы и новые стратегии развития индустрии в специфике изменившихся условий. Уже подтвердили участие первые лица российских и зарубежных медийных, маркетинговых, рекламных и коммуникационных компаний, СМИ из более 20 стран. Подтвердили участие первые лица российских и зарубежных медийных, маркетинговых, рекламных и коммуникационных компаний, СМИ из более 20 стран. В том числе, Лукас Будэ, генеральный директор Европейского Альянса по стандартам в рекламе (EASA); Конрад Дроздовски, генеральный директор Объединения Ассоциаций Рекламного Совета Польши; Улиа Дюран, координатор Турецкого Совета по саморегулированию в рекламе; Ильдико Фазекас, генеральный секретарь Венгерского совета по саморегулированию в рекламе; Сринивасан Свами, Председатель Совета рекламных стандартов Индии (ASCI); Алексей Ковылов, президент АКАР; Сергей Глушков, вице-президент WFA; Алексей Поповичев, исполнительный директор РусБренд; Алексей Андреев, сопрезидент АБКР, управляющий партнер Depot WPF; Сергей Плуготаренко, директор РАЭК; Виталий Расницын, президент Россиийской Академии общественных связей (РАОС); Владимир Филиппов, президент Россиийской академии рекламы (РАР); Инга Юмашева, депутат Государственной Думы РФ; Дэвид Баттл, глобальный директор по маркетингу Financial Times; Джоанн Дэвис, президент Joanne Davis Consulting; Бхарат Авалани, генеральный директор Connecting the Dots в Малайзии; Нил Эдлистон, управляющий директор JCDecaux OneWorld; Роб Шерлок, генеральный директор ADK Global; Жан-Эммануэль де Витт, управляющий директор RUSS OUTDOOR; Дуглас Вуд, партнер Reed Smith LLP; Сергей Коптев, заместитель генерального директора НРА. Образовательный блок Помимо деловой программы большое внимание будет уделено образовательному блоку. Лучшие мировые специалисты проведут мастер-классы для студентов и молодых специалистов в ВУЗах Санкт-Петербурга. На круглом столе «Своевременная актуализация архитектуры профессионального знания» представители ВУЗов и индустрии ответят на вопрос «Как построить модель профильного образования с учетом ежедневно появляющихся технологий, знаний и инноваций в сфере рекламы, медиа и маркетинговых коммуникаций?». «Санкт-Петербург к Саммиту готов. Ожидается около 500 гостей — ведущих экспертов из России, стран СНГ, Европы, США и Азии», — отметили в Оргкомитете. Для участия во Всемирном Коммуникационном Саммите обязательна аккредитация на сайте. Участие бесплатное. За дополнительной информацией можно обратиться в Пресс-центр Саммита. Событие организовано Международной рекламной ассоциацией (IAA), при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и Федеральной антимонопольной службы России.