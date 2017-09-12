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Воркаут стал трендом рекламных кампаний
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Воркаут стал трендом рекламных кампаний 

Sostav.ru 12 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Идея боди-позитива в рекламе появилась относительно недавно, но в короткие сроки завоевала внимание потребителей, став новым трендом. Среди новомодных тенденций за последнее время отмечают также стремление людей к здоровому образу жизни. Воркаут — демократичный и модный вид массового спорта, который способен помочь человеку изменить свои привычки, окружение и, наконец, всю свою жизнь. Немаловажно, что занятия воркаутом крайне бюджетны: достаточно лишь выйти на улицу и найти спортивную площадку. Интерес к воркауту среди молодых людей постоянно растет. Разумеется, интересы и увлечения самой активной и перспективной части потребителей оказываются в поле зрения маркетологов. Автомобильный бренд Datsun одним из первых среди глобальных брендов оценил потенциал воркаута в рекламе. Было принято решение, что Datsun будет поддерживать воркаут-движение в России, а мотивирующее видео Datsun, снятое с участием реальных молодых звезд воркаута Федерации воздушно-силовой атлетики России, уже набрало около двух миллионов просмотров. Визуальные образы воркаута и уличных атлетов воспринимаются очень положительно почти всеми группами целевой аудитории. Этой особенностью воспользовался еще один глобальный бренд — МТС, снявший один из последних своих роликов «Выложись по полной» в подобной стилистике. В настоящий момент тренд находится в активной стадии роста, а Федерация воздушно-силовой атлетики России в ближайшее время проведет отборочные соревнования по воркауту в крупнейших городах России. Это позволит дисциплине получить официальный статус вида спорта и выведет его на совершенно новый уровень. В западной рекламе тенденции схожи, а воркаут уже давно считается одним из наиболее успешных ходов в продвижении того или иного бренда. Это подтверждают ролики, выпущенные крупными иностранными компаниями Victoria’s Secret, Coca-Cola и Specsavers.
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