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Нечеловеческий заряд энергии: известный комик поражает своей бодростью в ролике от MegaDay
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Нечеловеческий заряд энергии: известный комик поражает своей бодростью в ролике от MegaDay 

Sostav.ru 12 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Отличная прогулка, встреча с любимой подружкой… Всё это прерывается в одночасье, а всему виной — слишком бодрый хозяин! Собака, главный герой ролика, видит прекрасный сон, от которого её пробуждает хозяин, известный комик Лёня Махно, зовущий своего питомца гулять. Но на этой прогулке хозяину нет равных: он готов бесконечно бросать палки, и так же бесконечно готов их ловить. «Наш продукт оригинальный и на рынке нет ничего похожего. Мы сделали энергию не только полезной и натуральной, но и удобной в любой ситуации. Поэтому мы искали команду, которая сделает из привычных рекламных ингредиентов что-то необычное. Команда Possible Group сделала для Megaday оригинальный, веселый и бодрый рекламный ролик, который, как и наш мармелад, обязательно поднимет вам настроение!» — Егор Аристакесян, соучредитель ЭНЕРДЖИ ФУД РУС (Megaday). «Ну что сказать — мы сделали рекламу для энергетического мармелада. Для этого обыграли старый добрый твист с пробуждением. Показали, как хозяин достает собаку своей энергией. А главный герой у нас прекрасный комик Леня Махно!» — автор идеи, копирайтер Александр Штефанец. Клиент: ООО ЭНЕРДЖИ ФУД РУС POSSIBLE Group: CCO: Владилен Ситников Creative Director: Артем Филимонов Copywriter, автор идеи: Александр Штефанец Composer: Александр Штефанец 3D animation: Антон Водогреев, Стас Васильев CONNECTED CREATIVE PRODUCTION: Режиссер: Илья Соловьев Оператор-постановщик: Александра Мясникова Продюсер: Дмитрий Крайнов Монтаж: Антон Иванов Цветокоррекция: Евгений Гвоздев CG: Денис Волков
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