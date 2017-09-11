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Директор по развитию медиахолдинга уходит из РБК
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Директор по развитию медиахолдинга уходит из РБК 

Sostav.ru 11 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Виталий Еремин, директор по развитию медиахолдинга РБК, курирующий рекламное направление, сообщил в Facebook, что оставляет свой пост. Также он представил нового руководителя направления по работе с сетевыми рекламными агентствами. Еремин стоял у истоков становления РБК, проработал в холдинге 15 лет. По его словам, он переходит на новый уровень карьеры и собирается посвятить себя другим масштабным проектам. «15 лет работы в РБК мне везло — я не искал компромисса, а учился находить смыслы, получать удовольствие и от процесса, и от результата. На мой взгляд, мне особенно хорошо удаются долгосрочные партнерские проекты. Я с удовольствием объединяю людей и идеи, привлекаю необходимые ресурсы, решаю кризисные задачи», — отметил Еремин. Он поблагодарил бывших коллег, основателей и руководителей медиахолдинга за ценнейший опыт работы в РБК. Кроме того, Еремин сообщил, что Екатерина Попова после 8 лет работы в Independent media займёт позицию Руководителя направления по работе с сетевыми рекламными агентствами РБК.
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