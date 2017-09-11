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В Казани с 12 по 26 сентября будет прекращено вещание центральных каналов
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В Казани с 12 по 26 сентября будет прекращено вещание центральных каналов 

АиФ Казань 11 сентября 2017
Фото: АиФ Казань
Вещание центральных каналов будет временно прекращено в Казани, сообщает пресс-служба министерства информатизации и связи РТ.
С 12 по 26 сентября в промежутке с 8.00 до 18.00 будут отключаться каналы: «Первый канал», «Россия 1», «Татарстан», «Россия Культура», «ТНВ», «Пятый канал», «Звезда», «Радио России», «Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», радио «Ретро-ФМ», «Наше Радио», радио «Серебряный дождь», пакет программ первого и второго мультиплексов. Это связано с работами по антикоррозийной обработке и покраске башни казанского радиотелецентра.
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