Помешанные на видео: Reddit нашел свою тропу в развороте сайтов к видео

Reddit, провозгласивший себя некогда «домашней страницей интернета», не хочет отставать в состязании медиамонстров за видео-время публики. Многие взялись производить видеоконтент, а Reddit пошел другим путем: он выпустил приложение, которое позволяет загружать видео прямо из телефона на сайт, вместо того, чтобы ставить ссылки. Таким образом, Reddit хочет стать еще и видеоплатформой, чтобы пользователи ставили видеоссылки не «в» него, а «на» него. Мотивы Reddit выдвигает все те же: видеосмотрение, особенно коротких роликов, растет с опережением по сравнению с другими форматами.

Новая техническая возможность позволяет также и рекламодателям подгружать свои видеопродукты, а не ставить ссылки, что в свою очередь, укрепляет связи портала с ними. Кроме того, продвигая свои загруженные на Reddit видео по другим каналам, рекламодатели будут продвигать и Reddit. За свои деньги.

В обмен рекламодатели получат brand-safe environment, как утверждает Reddit. Ведь в YouTube рекламодатели не могут контролировать, в каких видео появится их ролик. Проблема случайного негативного контекста для рекламы (экстремистские, террористические ролики) в последнее время очень заботит бренды.

Комментаторы, однако, отмечают, что поскольку Reddit — это платформа для user generated content, рискованные материалы рядом с рекламой могут появляться и там.