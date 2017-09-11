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Помешанные на видео: Reddit нашел свою тропу в развороте сайтов к видео
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Помешанные на видео: Reddit нашел свою тропу в развороте сайтов к видео 

Sostav.ru 11 сентября 2017
Reddit, провозгласивший себя некогда «домашней страницей интернета», не хочет отставать в состязании медиамонстров за видео-время публики. Многие взялись производить видеоконтент, а Reddit пошел другим путем: он выпустил приложение, которое позволяет загружать видео прямо из телефона на сайт, вместо того, чтобы ставить ссылки. Таким образом, Reddit хочет стать еще и видеоплатформой, чтобы пользователи ставили видеоссылки не «в» него, а «на» него. Мотивы Reddit выдвигает все те же: видеосмотрение, особенно коротких роликов, растет с опережением по сравнению с другими форматами.
Новая техническая возможность позволяет также и рекламодателям подгружать свои видеопродукты, а не ставить ссылки, что в свою очередь, укрепляет связи портала с ними. Кроме того, продвигая свои загруженные на Reddit видео по другим каналам, рекламодатели будут продвигать и Reddit. За свои деньги.
В обмен рекламодатели получат brand-safe environment, как утверждает Reddit. Ведь в YouTube рекламодатели не могут контролировать, в каких видео появится их ролик. Проблема случайного негативного контекста для рекламы (экстремистские, террористические ролики) в последнее время очень заботит бренды.
Комментаторы, однако, отмечают, что поскольку Reddit — это платформа для user generated content, рискованные материалы рядом с рекламой могут появляться и там.
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