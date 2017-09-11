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Пермский спа-салон привлекли к ответственности за откровенную рекламу
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Пермский спа-салон привлекли к ответственности за откровенную рекламу 

АиФ Пермь 11 сентября 2017
Фото: АиФ Пермь
Сотрудники пермского УФАС посчитали, что изображения, размещённые на сайте фирмы, нарушают общепринятые нормы морали и нравственности.
Спа-салон из Перми понесёт ответственность за нарушение закона «О рекламе». Пермское УФАС и члены экспертного совета пришли к выводу, что изображения обнажённых женщин, размещённые на сайте, нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Так же антимонопольщики нашли на интернет-страничке салона рекламу курительных принадлежностей, что также является нарушением закона о рекламе.
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