Пермский спа-салон привлекли к ответственности за откровенную рекламу

Сотрудники пермского УФАС посчитали, что изображения, размещённые на сайте фирмы, нарушают общепринятые нормы морали и нравственности.

Спа-салон из Перми понесёт ответственность за нарушение закона «О рекламе». Пермское УФАС и члены экспертного совета пришли к выводу, что изображения обнажённых женщин, размещённые на сайте, нарушают общепринятые нормы и принципы поведения в обществе с точки зрения морали и нравственности. Так же антимонопольщики нашли на интернет-страничке салона рекламу курительных принадлежностей, что также является нарушением закона о рекламе.