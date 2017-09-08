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В Москве обсудили будущее цифровой рекламы на конференции «Digital Marketing-2017»
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В Москве обсудили будущее цифровой рекламы на конференции «Digital Marketing-2017» 

360tv.ru 8 сентября 2017
Фото: 360tv.ru
Это ежегодная встреча лидеров российского рынка рекламы и креатива, рассказал корреспондент канала «360».
В числе гостей лидеры индустрии со всего мира. На встрече обсуждали, как искусственный интеллект в будущем может повлиять на развитие экономики и в чем секрет человеческой гениальности.
На конференции Диджитал Маркетинг можно увидеть в зачатке проекты, которые в будущем, возможно, станут повседневностью — это виртуальные туристические прогулки, голографическая реклама.
Мы видим и чувствуем, что технологии уже начинают влиять больше на рекламу, нежели на сам креатив. Поэтому, зная о том, какие это сейчас горячие темы, мы постарались закрыть все их в нашей конференции. Для того, чтобы директор по маркетингу, сидя здесь, слушал о том, что он должен эту технологию обязательно использовать, чтобы на ином языке говорить со своей аудиторией, которая уже знает все, и использовать в своей жизни
— Владислав Осипов, организатор DMc-2017.
Глава отдела маркетинга крупнейшей европейской компании по разработке программного обеспечения Кай Андерсон считает, что будущее за роботами, не оперирующими сторонними базами данных, а обучающимися самостоятельно. Им будут подвластны любые мелочи.
Что касается ближайших лет, то, по мнению участников конференции, доля цифровой рекламы продолжит расти, хотя бы за счет повышения цен на ТВ-рекламу. Впрочем, ни один из существующих сегментов рынка не уйдет в прошлое, как не ушел театр с появлением кино.
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