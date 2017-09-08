Воронежцев хитростью заставляют проверять водяные счётчики

Водоканал прокомментировал этот факт.

В числе получателей писем оказались и те, кто сделал поверку счетчиков совсем недавно. Услуги воронежцам предлагает некая Единая городская служба по учёту водоснабжения. Это — обычные рекламные объявления, замаскированные под «повторные» извещения с круглой печатью и ссылками на федеральное законодательство — говорят в Водоканале. И добавляют, документы о поверке от этой компании не примут — её нет в специальном реестре. Вера Щербинина, руководитель центра обслуживания абонентов «РВК-Воронеж»: «Мы хотим обратить внимание на том, что о замене или поверке счетчиков информацией владеете только вы, управляющая компания или ресурсоснабжающая организация, которая выставляет. Никакие сторонние организации не знают этой информации, если они ее не получили от управляющей компании. Компании, которые имеют право на поверку, вы можете найти на сайте Росаккредитации, можете позвонить, проконсультироваться в управляющей компании или в ресурсоснабжающей организации».