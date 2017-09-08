Система «антивор»: ИКЕА выпустила обложки-обманки для своих каталогов 

Кто захочет читать об овчарках? Или о газонокосилках? ИКЕА надеется, что эти темы ни у кого не вызовут интереса, потому что именно их она выбрала в качестве фейк-обложек для каталогов. Ежегодно 200 миллионов копий журналов ИКЕА разлетается по всему миру. Например, в Италии интерес к каталогу настолько высок, что шведская торговая сеть была вынуждена разработать свой метод борьбы с воришками. Компания выпустила серию специальных обложек о столовых приборах и об овчарках, о газонокосилках и о фонарных столбах — именно эти темы, по мнению ИКЕА, не вызовут никакого интереса у окружающих. В ролике, снятом в поддержку этой рекламной кампании, показано, что, прикрепив такую обложку на свежий номер каталога ИКЕА, вы сделаете свой журнал абсолютно не привлекательным для возможных воришек.