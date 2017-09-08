«Есть только мороженое»: жутковатая реклама от Halo Top

Новая рекламная кампания американской марки мороженого оказалась крайне специфичной. Halo Top всегда славились креативностью своих рекламных ходов, но в этот раз зрители ролика отмечают его противоречивость. В полутораминутном видео, выполненном в жанре фантастики, показывают женщину, которая, вероятно, осталась последней из всех живущих людей на Земле. Она находится в окружении роботов, один из которых насильно кормит её мороженым. На её вопрос: «Где же Стив?» робот сухо отвечает: «Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое». Именно эта финальная фраза и вызвала большой резонанс среди пользователей YouTube: «Теперь в моих ночных кошмарах появится и мороженое. Спасибо, Майк!» «Ребята, мне страшно, что делать?» «На работе выдался сложный день, и мне захотелось купить немного мороженого в магазинчике рядом с домом. Оказалось, что я забыл взять кошелек, поэтому, расстроенный, я побрел обратно. Вдруг на мой телефон пришло оповещение о новом видео. Посмотрев его, я больше вообще не хочу мороженое». Тем не менее, среди критиков новая рекламная компания Halo Top нашла много положительных откликов: «Майк Дива создал криповую рекламу для Halo Top, и она очень хороша», — Тим Надд, креативный редактор AdWeek. «Все, кого вы любите, умерли. Есть только мороженое». Лучшая реклама в этом веке», — Пит Маквелл, дизайн-критик, редактор Dirty Furniture «Эта реклама Halo Top восхитительна», — Чип Хауз, сооснователь и директор по маркетингу Structural.