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Авторы рекламы про смеси, соли и грибы оказались кулинарами
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Авторы рекламы про смеси, соли и грибы оказались кулинарами 

Lenta.ru 7 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
Пользователи сети активно обсуждают фотографию билборда, на котором крупными буквами написано «Соль, грибы, шишки, скорость, смесь». Юзеров возмутило, что каждый пункт походит на названия наркотиков, и подобная реклама беспрепятственно установлена на улице города.
Внизу более мелким шрифтом был указан адрес бота в Telegram. Фото опубликовал пользователь Facebook Олег Миллер. Снимок был сделан у памятника Грушевскому в Киеве.
Пользователей смутил тот факт, что возможные распространители нелегальных товаров смогли установить билборд в городе и не скрываются от преследования. Позднее оказалось, что Telegram-адрес ведет на страницу кулинарного бота, а провокационные вещества в действительности являются ингредиентами блюд.
MyCookBot предлагает рецепты блюд на основе этих продуктов. На момент написания материала бот не функционировал.
В августе неизвестные запустили рекламу в Instagram от лица каршерингового сервиса BelkaCar, предложив пользователям взять машину в аренду для поездок за закладками с наркотиками. Тогда представители сервиса отмечали, что не имеют отношения к аккаунту и рекламным публикациям.
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