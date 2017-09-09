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Дмитрий Черышев: «Посоветовал Саморано приехать на ЧМ-2018 в Нижний Новгород»
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Дмитрий Черышев: «Посоветовал Саморано приехать на ЧМ-2018 в Нижний Новгород» 

Спорт-Экспресс 9 сентября 2017
Фото: В городе N
Известный российский футболист и тренер Дмитрий Черышев рассказал о своей деятельности в качестве посла ЧМ-2018 от Нижнего Новгорода. По словам экс-наставника «Волги» и «Мордовии», отца игрока «Вильярреала» Дениса Черышева, он посоветовал экс-капитану сборной Чили Ивану Саморано посетить Нижний Новгород во время ЧМ-2018.
— Послы стараются присутствовать на всех ключевых мероприятиях, — цитирует welcome2018.com Черышева-старшего. — Мы рассказываем о гостеприимстве россиян и красоте Нижнего, поддерживаем волонтерское движение. Я много общаюсь с людьми на международном уровне и всем всегда стараюсь рассказывать о Нижнем Новгороде, о том, что здесь пройдет шесть игр чемпионата. На финале Кубка конфедераций я сидел рядом с Иваном Саморано. Мы общались, и я посоветовал ему приехать во время чемпионата именно в Нижний Новгород, посмотреть на наш город.
Когда мне предложили стать послом Нижнего Новгорода на ЧМ-2018, конечно, я почувствовал гордость. Для меня это стало огромным сюрпризом. Я рад возможности чаще бывать в Нижнем Новгороде, уделять больше внимания местному спорту, в том числе и футболу. Мой сын Денис также с удовольствием согласился быть послом. Он очень хочет поучаствовать в одном из мероприятий для продвижения турнира, поэтому обязательно приедет в родной город.
Нижний Новгород примет четыре матча группового турнира ЧМ-2018, встречу 1/8 финала и четвертьфинал.
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