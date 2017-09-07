В Хорошёвском районе в августе демонтировали 10 незаконных рекламных конструкций благодаря жителям

В течение минувшего месяца благодаря неравнодушию москвичей на территории Хорошёвского района были убраны незаконные рекламные конструкции по десяти адресам. О нарушениях со стороны рекламодателей горожане сообщали на портал «Наш город».

В частности, в начале месяца был оперативно убран баннер о продаже земельных участков по адресу Ленинградский проспект, 47, стр. 1 — собственник сделал это самостоятельно после того, как ответственные службы обратились к нему с соответствующим предписанием. От дома 84, корпус 1 по Хорошёвскому шоссе исчезли штендеры, выставленные сотрудниками расположенной рядом торговой точки. А по адресу Ленинградский проспект, 37а сняли плакат с рекламой услуг фитнес-клуба.

Кроме того, несколько обращений по данной тематике в настоящее время находятся в работе у коммунальщиков.

Напомним, портал «Наш город» был создан в 2011 году для быстрого взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Оставить на нем сообщение может любой интернет-пользователь, пройдя несложную процедуру регистрации. (иб)