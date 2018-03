«Я хочу попрощаться с творческой рекламой. Она не то чтобы совсем умерла, но полноценно жить уже не будет» 

Что случилось? Непосредственным поводом для реквиема служит сообщение, произведшее угнетающее впечатление на рекламную индустрию: холдинг Publicis, один из крупнейших в мире, объединяющий такие исторические бренды, как Leo Burnette, Saatchi & Saatchi, BBH и, собственно, Publics, объявил, что в следующем году не будет участвовать в главной индустриальной ярмарке тщеславия — Каннском фестивале. Его примеру готов последовать WPP, бессменный лидер индустрии по размеру бизнеса.

Сэкономленные деньги Publicis собирается инвестировать в разработку искусственного интеллекта. Вряд ли за этим действием стоит большой экономический смысл — затраты на фестиваль вряд ли сопоставимы с серьезными исследовательскими бюджетами в самой противоречивой области компьютерной науки.

Тут налицо типичное родительское послание отбившимся от рук детям: «Раз вы разбили бабушкину вазу, месяц не будете есть мороженое». Вопрос не возмещения затрат, а подачи поведенческого сигнала: необходимо срочно поменять что-то в себе.

Это же модная профессия К концу прошлого века реклама стала одной из ключевых функций крупного бизнеса. И при этом самой странной функцией. Рекламисты любили рассуждать о том, что это полноценная профессия, подобная медицине, аудиту или корпоративной юриспруденции. Сопоставим, впрочем, как популярная культура представляла процесс профессионального становления.

Конечно, и там и там мы имеем дело с карикатурой, но всякая удачная карикатура выпячивает суть явления. В отличие от любой другой признанной бизнес-профессии реклама не подразумевала бесконечного поиска новых знаний в ночных бдениях над книгами.

Скорее настоящий творческий рекламист тратил ночи на «изменение сознания» в расчете на то, что его осенит блестящая идея — которую он потом отвезет на тот самый Каннский фестиваль, чтобы получить приз и подняться за ним на подиум во время церемонии, подозрительно напоминающей оскаровскую.

Реклама конца ХХ века жила, как младшая сестра поп-культуры Не столь яркая и знаменитая, но зато с гораздо большей уверенностью в регулярном куске хлеба. Отрасль, где каждый надеялся не столько разбогатеть, сколько прославиться, пусть и внутри своей тусовки. Отрасль, которая любила спихнуть на клиента риски воплощения своих идей и очень обижалась, когда ее пытались вернуть в мир бизнес-реальности.

Некоторые рекламные кампании не только пользовались заслуженной любовью потребителей и прочно вошли в их фольклор, но и приносили выдающиеся бизнес-результаты.

Проблема была в стабильности и управляемости — одни и те же агентства (и одни и те же люди внутри этих агентств) могли создавать поочередно феноменальные «машины продаж» и совершенно провальные решения. Плюс, как во всяком искусстве, на каждого действительно сильного художника приходилось с десяток эпигонов с большим эго, но слабой результативностью.

Но так было далеко не всегда… В начале прошлого века на рекламные агентства работали выдающиеся исследователи своего времени — скажем один из столпов психологического бихевиоризма Дж. Уотсон или основатель опросной социологии Дж. Гэллап.

В 1960-е курс резко поменялся. Гений Билла Бернбаха — в агентстве которого создавалась классическая реклама VolksWagen (Think Small!) или Avis (We try Harder) — оказал отрасли плохую услугу: слишком многим показалось, что путь к успеху лежит не через знания, а через озарение.