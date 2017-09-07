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DLC к аркаде Running with Rifles забросит игроков на тихоокеанский рубеж Второй мировой войны
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DLC к аркаде Running with Rifles забросит игроков на тихоокеанский рубеж Второй мировой войны 

Riot Pixels 7 сентября 2017
Фото: Riot Pixels
К Running with Rifles скоро выйдет дополнение Pacific (PC, Mac), переносящее действие на тихоокеанские просторы Второй мировой войны. Osumia Games (так теперь называется команда, отвечающая за развитие динамичной аркады) обещает кампании за американцев и японцев, семь карт, а также солидное пополнение в транспортном парке и арсенале. Подробнее об изменениях читайте тут. В Running with Rifles: Pacific вы поучаствуете в реальных исторических событиях и между делом будете заниматься интересными задачками вроде спасения пленных и восстановления брошенной техники.
От нас Running with Rifles удостоилась 85 из 100 баллов.
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