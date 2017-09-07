В Facebook заявили о незаконном распространении тысяч политических сообщений из России

ВАШИНГТОН, 7 сентября. / ТАСС /. Алекс Стамос , отвечающий за безопасность в социальной сети Facebook, выступил в среду с утверждением о том, что в период президентских выборов в США некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в этой сети политической информации посредством создания ложных учетных записей и страниц.

"Рассматривая закупки рекламы, мы обнаружили приблизительно $100 тыс., потраченные в период с июня 2015 года по май 2017-го и имеющие отношение примерно к 3 тыс. рекламным страницам, которые были привязаны к приблизительно 470 ложным аккаунтам и страницам в нарушение нашей политики. Согласно проведенному нами анализу, эти учетные записи и страницы были связаны друг с другом, ими, вероятно, управляли из России", — отметил Стамос в общественном разделе Facebook.

Он также заверил, что все эти учетные записи и страницы уже заблокированы. При этом Стамос подчеркивает, что большая часть этих аккаунтов «не имела прямого отношения к президентским выборам, голосованию или к конкретному кандидату». Вместо этого, через эти страницы распространялись общественные и политические заявления на спорные темы, такие как контроль за оружием, иммиграция, защита прав сексуальных меньшинств и так далее.

Facebook помимо создания обычных сообществ и учетных записей предоставляет и рекламные услуги, которые заключаются в создании специальных рекламных аккаунтов под разные цели, к примеру, для повышения узнаваемости бренда, увеличения продаж и так далее.