«Это как отдушина для интроверта». Интервью с автором Telegram-канала Tvoya_mamka88

Telegram-канал «Tvoya_mamka88» уже больше года радует своих подписчиков забавными историями о жизни звезд, новостями моды и смешными мемами. В нем нет навязчивой рекламы и политических лонгридов. «360» поговорил с автором канала Идой Бройтман.

Фото: Instargram / idabroytman

Задумывались ли вы о монетизации своего Telegram-канала? Планируете зарабатывать на нем?

Мысли о монетизации у меня никогда не возникало. Всю монетизацию, которую я видела на других каналах, была очень очевидная и немного зашкварная. И когда у меня было до трех-четырех тысяч подписчиков, я писала что не продаю рекламу. Я, конечно, стала делать какие-то небольшие штучки, которые не сильно выбивались из общего контента. Клиенты которые хотят, чтобы прям их рекламировали сухим рекламным текстом, отпали сразу.

То есть рекламные предложения все-таки поступают?

Да. Но я в основном работаю с чуваками, которые делают и продают шмотки. Если уж делать монетизацию, то только с брендом и через рекламные агентства. То есть не рекламировать чужие каналы с биткоинами и политикой.

Фото: Instargram / idabroytman

Это связано с уважением к подписчикам? Или это просто принцип работы?

Это связано с уважением к подписчикам. Я знаю их в лицо — это могут быть и топ-менеджеры каких-то крупных компаний, и люди из журналистики. Я не хочу засорять их эфиры ненужной информацией. Мое желание получить три копеечки намного ниже уважения к людям, которые меня читают.

Вы считаете своих подписчиков единомышленниками или друзьями?

Конечно, я общаюсь с ними как с друзьями. Может быть их это и подкупает. Если я злюсь, то я злюсь. Если радуюсь, то пишу какую-то ерунду бессмысленную. Это как отдушина для интроверта.

Сложно ли вести канал? Сколько на это уходит времени?

На самом деле, несложно. Я уже больше года его веду. У меня есть еще два канала — про моду девочек-скейтеров. Но я сконцентрирована пока на «Мамке». Его можно прокачивать, писать какие-то лонгриды, но я не хочу. Это больше развлечение, а не деятельность или работа. Я развлекаюсь и развлекаю других.

Фото: Instargram / idabroytman

Есть ли у вас своя контент-политика и границы, которые вы никогда не перейдете?

Про родителей не буду наверное, хотя канал называется «Твоя мамка». Про детские смерти, наверное, тоже — хотя и про них я тоже как-то шутила. Ну и про всякую чернуху не стала бы — ее и так много в жизни, зачем она нужна еще в канале?

А почему в «Твоей мамке» мало новостей о политике?

Я не пишу о политике, потому что плохо ее понимаю. Я не люблю писать о том, в чем я не разбираюсь, чтобы не выглядеть идиоткой.

Если в чем-то не разбираешься, то выдавать «диванные глупости» не нужно.

Как выбираете Telegram-каналы для репостов?

Бывает, что наткнулась у друзей на какую-то смешную шутку, посмотрела и репостнула. Я часто делаю репост того, что мне понравилось. Раньше я даже бесплатно рекламировала каналы, потому что они мне нравились.

Язык канала создавался специально или это ваша обычная манера общения в соцсетях?

Скорее, это моя обычная манера общения. Я и в Instagram делаю такие нелепые записи. И даже в рабочей почте позволяю — чего греха таить.

Фото: Instargram / idabroytman

За сколько времени «Твоей мамке» удалось набрать семь тысяч подписчиков?

Мы начинали одними из первых. Тогда были каналы Лени Сквирского и Ильи Кайфового. Я была третьей после ребят, и тогда в телеграме не было вообще никого из медийной сферы. Мы начали притягивать друзей из фейсбука, и начала притягиваться аудитория. Больше года назад, когда 500 и тысяча подписчиков считалось крутым показателем, мы радовались. А потом начали появляться чуваки, которые зарабатывают на телеграме, ботоводы, накрутчики и началась каша. Я в ней не хотела участвовать… Поэтому за год у меня набралось семь тысяч подписчиков, но это живая аудитория, к которой я отношусь с трепетом.

А были ли какие-то резкие скачки в числе подписчиков?

Был момент, когда я владела кое-какими инсайдами и за счет того, что я была первой, кто распространял информацию. Меня больше всего репостили и приток был хороший. Это как СМИ — чтобы получить больше трафика, нужно быть первым. Был еще хороший приток когда я сотрудничала с другим крупным каналом, с которым у меня схожая тематика. Сделала и себе приток, и ему.

Есть какие-то «хайповые» вещи, на которые вы бы никогда не пошли ради увеличения подписчиков?

Я не буду противоречить своим принципам и не буду рекламировать то, что мне не нравится. Но на самом деле я не занимаюсь хайпом. Потому что чем больше хайпа, тем больше проблем.

Леонид Сквирский и Илья Кайфовый — это ваши друзья? Почему решили именно с ними развивать канал?

Когда я вела канал, я не очень хорошо знала Леню. Илью я вообще не знала, мы с ним познакомились в соцсетях, и он меня позвал на техно. Но я читала их каналы и очень угарала. И я подумала, что заведу свой девчачий канал — такого вроде еще не было. И они в борьбе за внимание начали меня пиарить у себя. Я использовала грязный метод — одна девочка и два парня.

Фото: Instargram / idabroytman

У Вас есть кот, которому семь лет. Как его зовут?

Его зовут Кузя. Но мы его зовем Куся, потому что он постоянно кусается.

Я кошатница. Если я вдруг останусь одинокой после 40 лет, то я обзаведусь кошками и буду их тискать.

А еще какие-то животные есть?

Нет, у меня никогда не было животных и я всегда мечтала о котике. И вот с моим молодым человеком это наконец-то случилось. Это его кот, он с ним жил. Этот кот, как ребенок, которого отдают бабушке, потому что его некому воспитывать.

А что за молодой человек? Вы о нем никогда не писали.

Я писала о нем пару раз, но потом мои ребята в чатике начали надо мной шутить, что я как телочка, которая постоянно рассказывает о своем муже. И они начали надо мной смеяться, когда я выложила в инстаграме кучу фоток с ним. И я немного успокоилась.

В названии канала «Твоя мамка» есть ирония над старшим поколением? Вы себя считаете «мамкой» своих подписчиков?

Название было придумано за три секунды, как и все остальное, что я пишу. У моего друга в какой-то игре было погоняло «tvoya mamka 1488». Число 14 я убрала, чтобы меня не связывали с правыми. Я думала сменить название, но ничего лучше не придумала. Но спустя время я обнаружила, что в моем канале есть такой поучительный «мамкатрон».

Есть еще какие-то источники заработка? Кроме Telegram-каналов?

Если бы я зарабатывала на телеграме, я была бы очень нищей. Какое-то время я работала в рекламе, а сейчас в бутике. Там люксовые бренды и я занимаюсь SMM. Так что основная моя деятельность — SMM в моде.

Следите за статистикой подписчиков?

Да, я как-то делала. Ребята, которые активно занимаются монетизацией, прикручивают себе статистику, делают опросы. Но так как я не ставила своей задачей делать рекламные предложения потенциальным клиентам, то посчитала не нужным это делать.

Что Вас связывает с клубом «Рабица»? правомерны ли обвинения клубу по поводу наркотиков?

Это место мне близко, там много людей, с которыми мне приятно общаться и мне там было спокойно, как дома.

В «Рабице» не было дружественной политики к наркоманам. Те, кто там тусуются — это знают.

Фото: Instargram / idabroytman

Из каких Telegram-каналов вы черпаете информацию?

Я сначала подписалась на кучу каналов, а потом отписалась. Они засоряют мой эфир и там куча повторов. Я подписана на каналы своих друзей, чтобы быть в теме. Музыку я слушаю у своей знакомой — там всего 370 подписчиков, но у нее реально крутой вкус.

Какие Telegram-каналы считаете самыми успешными?

Если по количеству подписчиков, то политические. Бьюти-каналы — это успешная история, каналы про экономику, банки всякие, фешн-каналы. Ненавижу каналы с пошлыми шутками и анекдотами из «ВКонтакте».

Можно сказать что «Твоя мамка» — это канал про вас?

Да, это авторский канал. Про мою жизнь, взгляды, исправление ошибок, какое-то взросление. Можно наблюдать прогресс человека. Год назад я была оторвой и часто тусила. Писала дикую ересь, которую я сейчас вряд ли смогла бы написать. А потом переосмыслила, поменялась.

Анонимность в Telegram — это плюс? Подписчики пытались с Вами связаться?

У меня там есть подпись, и я не скрывалась. В этом есть свои плюсы и минусы. Если ты аноним, то ты можешь не стесняться и писать все, что думаешь. Я себя всегда останавливаю, так как знаю, что могут и попросить извиниться. Но если у тебя канал авторский, а за ним не стоит человек, то это кажется разговором с виртуальной личностью.