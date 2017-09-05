Uber сократил рекламу в целях экономии времени пассажиров

В современном мире ценность времени чрезвычайно высока. Иногда случаются дела, которые нужно решить очень быстро. Новая рекламная кампания Uber направлена на привлечение внимания к мобильному приложению, позволяющему моментально заказать автомобиль, который прибудет через считанные минуты. В очень коротком, но всё же юмористическом ролике о двух друзьях, которым срочно необходимо перевезти чучело носорога, агентство BBDO Moscow рассказывает о преимуществах заказа поездок через мобильное приложение. Заказывать такси через специальное приложение сейчас особенно популярно, а Uber является одним из ведущих мобильных приложений для поиска, вызова и оплаты личных водителей.