Toyota взяла у Твиттера эмоджи для своей таргетированной рекламы

Сообщения пользователей социальных сетей иногда содержат больше смайликов, чем слов. Теперь за них пользователи микроблога Твиттер могут получить забавные рекламные ролики от крупнейшей автокорпорации Toyota. В прошлом году Твиттер предоставил возможность рекламодателям управлять рекламой людей, которые недавно добавляли в свои твиты эмоджи. Toyota подготовила большое количество видеороликов с участием водителей автомобилей данной марки с эмоджи на месте голов. Например, человеку, который в последнее время добавлял в свой твит радостный смайлик, скорее всего, может быть предложено это видео: В случае, если пользователь использовал более спокойную эмоджи, ему будет предложено другое видео: