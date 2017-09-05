Ещё
Toyota взяла у Твиттера эмоджи для своей таргетированной рекламы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Toyota взяла у Твиттера эмоджи для своей таргетированной рекламы 

Sostav.ru 5 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Сообщения пользователей социальных сетей иногда содержат больше смайликов, чем слов. Теперь за них пользователи микроблога Твиттер могут получить забавные рекламные ролики от крупнейшей автокорпорации Toyota. В прошлом году Твиттер предоставил возможность рекламодателям управлять рекламой людей, которые недавно добавляли в свои твиты эмоджи. Toyota подготовила большое количество видеороликов с участием водителей автомобилей данной марки с эмоджи на месте голов. Например, человеку, который в последнее время добавлял в свой твит радостный смайлик, скорее всего, может быть предложено это видео: В случае, если пользователь использовал более спокойную эмоджи, ему будет предложено другое видео:
Sostav.ru: последние новости
Hochland покупает второй завод в России Доступ к Wi-Fi привязали к паспорту Депутат предложил «убрать нолики» в рублях
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля555
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки95
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»394
Порошенко предложили заткнуться в ответ129
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение