Ещё
Почти 200 незаконных рекламных щитов демонтировали с начала года в Самаре
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почти 200 незаконных рекламных щитов демонтировали с начала года в Самаре 

Коммерсантъ в Самаре 5 сентября 2017
Фото: Коммерсантъ в Самаре
В Самаре продолжается демонтаж и утилизация незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Только за предыдущий месяц 120 конструкций было убрано с улиц Самары, с начала года — порядка 190», — говорится в сообщении.
В течение месяца конструкции хранятся на специальной базе, после чего, если не объявляется собственник, утилизируются. Уничтожено уже около 40 щитов. Полностью утилизировать остальные конструкции планируется за полтора месяца.
Ранее были выявлены нарушения в работе подрядной организации, занимавшейся демонтажом незаконно установленных рекламных щитов. Так, часть конструкций вернулась на улицы города, часть попросту исчезла со склада. В настоящий момент муниципальный контракт расторгнут. Правоохранительные органы проводят проверку действий подрядной организации.
В ближайшее время уже новым подрядчиком будут демонтированы еще около 60 незаконно установленных рекламных конструкций. К ЧМ-2018 все подобные щиты будут разобраны и при необходимости уничтожены.
Мария Пашинина
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неожиданный поворот в истории с отравлением Скрипаля556
Нарышкин ответил Мэй на «разрушение» российской разведки97
Порошенко припасет по 9 граммов свинца на россиянина95
В США потребовали заблокировать «Северный поток-2»396
Порошенко предложили заткнуться в ответ129
Видео
Рыбак снял на видео «цунами» на Байкале
Происшествия
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес Рынки
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение