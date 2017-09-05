Почти 200 незаконных рекламных щитов демонтировали с начала года в Самаре

В Самаре продолжается демонтаж и утилизация незаконных рекламных конструкций. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«Только за предыдущий месяц 120 конструкций было убрано с улиц Самары, с начала года — порядка 190», — говорится в сообщении.

В течение месяца конструкции хранятся на специальной базе, после чего, если не объявляется собственник, утилизируются. Уничтожено уже около 40 щитов. Полностью утилизировать остальные конструкции планируется за полтора месяца.

Ранее были выявлены нарушения в работе подрядной организации, занимавшейся демонтажом незаконно установленных рекламных щитов. Так, часть конструкций вернулась на улицы города, часть попросту исчезла со склада. В настоящий момент муниципальный контракт расторгнут. Правоохранительные органы проводят проверку действий подрядной организации.

В ближайшее время уже новым подрядчиком будут демонтированы еще около 60 незаконно установленных рекламных конструкций. К ЧМ-2018 все подобные щиты будут разобраны и при необходимости уничтожены.