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Российская компания будет начислять пользователям криптовалюту за поиск в сети
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Российская компания будет начислять пользователям криптовалюту за поиск в сети 

Коммерсант 5 сентября 2017
Фото: CNews.ru
Компания BitClave, разрабатывающая децентрализованный поисковый сервис BitClave Active Search Ecosystem, создала собственную криптовалюту Consumer Activity Token (CAT). Токены CAT начисляются пользователям поисковика BitClave за просмотр рекламы и раскрытие рекламодателям информации о своих поисковых запросах. При традиционном способе размещении рекламы все эти деньги получают сами поисковые системы.
В общей сложности криптовалюта CAT насчитывает 2 млрд токенов, на продажу будет выставлена половина. Стоимость одного токена составит $0,07. BitClave сообщает, что уже сотрудничает с платежными системами, имеющими «сотни миллионов» пользователей по всему миру, что должно облегчить внедрение новой криптовалюты.
Первичное предложения токенов (ICO) новой криптовалюты начнется 15 сентября и продлится до 15 октября 2017 года.
Компания BitClave базируется в Кремниевой долине, но авторами проекта являются российские разработчики. Основатель проекта Александр Бессонов ранее работал директором по безопасности в LG Electronics.
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