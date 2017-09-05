Российская компания будет начислять пользователям криптовалюту за поиск в сети

Компания BitClave, разрабатывающая децентрализованный поисковый сервис BitClave Active Search Ecosystem, создала собственную криптовалюту Consumer Activity Token (CAT). Токены CAT начисляются пользователям поисковика BitClave за просмотр рекламы и раскрытие рекламодателям информации о своих поисковых запросах. При традиционном способе размещении рекламы все эти деньги получают сами поисковые системы.

В общей сложности криптовалюта CAT насчитывает 2 млрд токенов, на продажу будет выставлена половина. Стоимость одного токена составит $0,07. BitClave сообщает, что уже сотрудничает с платежными системами, имеющими «сотни миллионов» пользователей по всему миру, что должно облегчить внедрение новой криптовалюты.

Первичное предложения токенов (ICO) новой криптовалюты начнется 15 сентября и продлится до 15 октября 2017 года.