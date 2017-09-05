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Реклама с Зевсом, Иисусом и атеисткой оскорбила верующих Австралии
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Реклама с Зевсом, Иисусом и атеисткой оскорбила верующих Австралии 

РИА Новости 5 сентября 2017
Фото: Lenta.ru
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. Религиозные лидеры Австралии призвали запретить рекламный ролик, в котором божества различных религий поедают за одним столом жареное мясо, сообщает Daily Telegraph.
Одна из крупнейших австралийских компаний по производству мяса выпустила ролик, в котором изображено застолье с участием Иисуса Христа, бога Ганеши, Зевса, Тора, основателя саентологии Рона Хаббарда и других. По сюжету они пришли в гости к атеистке на свежего ягненка. В одном из эпиходов, бог Ганеша произносит фразу, которая возмутила индуистов: «Это мясо, которое все мы можем есть».
"Мы строго осуждаем рекламу как вредную, нечувствительную, вводящую в заблуждение дешевую попытку получить коммерческое преимущество, издеваясь над религиозными чувствами миллионов индуистов", — заявил глава индуистского сообщества Западной Австралии Рам Бансал.
Он напомнил, что бог Ганеша не ел мясо и не пил вино, как показано в ролике.
Представитель Австралийской федерации исламских советов Али Кадри заявил, что реклама «пересекла грань» допустимого. По его мнению, создатели видео показали «бесчувствие к верующим».
"Я понимаю, что есть свобода слова, но эта реклама не способствует дискуссии — это было просто противоречивое стремление продать ягненка. Все, что они делают — насмехаются над каждой религией в стране, и я думаю, что ее (рекламу) нужно убрать", — добавил он.
В свою очередь представитель компании Эндрю Хоуи заявил, что реклама стала результатом «обширных исследований и консультаций». По его словам, создатели хотели показать, что мясо ягненка является допустимым в любой религии и культуре и, соответственно, является общей для всех ценностью.
"Независимо от ваших предпосылок или убеждений, единственное, с помощью чего мы можем объединиться — это ягненок", — убежден он.
В прошлом году эта же компания разгневала своим видеороликом вегетарианцев.
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