Слишком много контента. Почему Facebook становится менее выгодным для брендов и издателей

Бизнес годами использует Facebook для привлечения клиентов и продвижения своих продуктов. Однако цифры говорят о том, что вовлеченность пользователей в контент, который предлагают бренды и издатели, падает. Buzzsumo рассказывает о том, почему так происходит.

Buzzsumo проанализировали более 880 млн записей, опубликованных брендами и издателями в Facebook за последний год. Оказалось, что с января 2017 года вовлеченность пользователей в контент упала на 20%. Это касается в большей степени постов с изображениями и ссылками и в меньшей — с видеороликами.

Результаты анализа 68 млн постов за июнь 2017 года

Почему пользователи стали менее активно реагировать на посты? Первая гипотеза — снижение затрат бизнеса на рекламу Facebook. Однако результаты исследований говорят о том, что затраты выросли. Более правдоподобное объяснение — снижение органического охвата, с которым не справляются даже оплаченные посты. В Facebook признают, что органический охват снижается, и вот по каким причинам.

Слишком большое количество контента

Сейчас в ленте каждого пользователя соцсети ежедневно появляется до 1500 постов. Конкуренция растет, и пользователи могут просто не замечать большую часть записей. В Facebook есть алгоритмы, которые решают, какой контент пользователь увидит в первую очередь. В июне Financial Times сообщила, что из-за алгоритма органический охват постов упал на 42%. В январе Курт Гесслер из Chicago Tribune рассказал, что треть их постов остались незамеченными по этой же причине.

Рекламные посты

По данным AdWeek, доходы Facebook от рекламы во втором квартале 2017 года выросли на 47% по сравнению с тем же кварталом прошлого года. Рост рекламных сообщений неизбежно сокращает число других постов, которые видят пользователи. В итоге выигрывают те, кто заплатил за размещение контента.

Приоритет для видео

Изменения в работе алгоритма привели к тому, что соцсеть начала отдавать приоритет записям с видеороликами. Просмотр постов с ссылками и изображениями сократился.

Динамика просмотров записей с видео, картинками и ссылками за год В июле компании начали обманывать алгоритмы Facebook, публикуя секундные ролики вместо изображений. К такой практике прибегают как небольшие издатели, так и крупные, в частности, BuzzFeed.