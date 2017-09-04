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Комитет по печати Петербурга подаст в суд на одного из победителей аукциона по наружной рекламе
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Комитет по печати Петербурга подаст в суд на одного из победителей аукциона по наружной рекламе 

Sostav.ru 4 сентября 2017
Фото: Sostav.ru
Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Санкт-Петербурга намерен подать судебный иск к компании «Эско», которая выиграла один из лотов на торгах по наружной рекламе, сообщает «Фонтанта.ру» со ссылкой на главу комитета Сергея Серезлеева. Компания «Эско», получившая по результатам аукциона в Санкт-Петербурге 10-летний контракт на сумму 995 млн рублей, должна была подписать договор аренды в течение 20 дней с момента опубликования протокола, то есть до 31 августа, но не сделала этого. Смольный намерен в судебном порядке добиться заключения договора, после которого компания перечислит плату за использование рекламных конструкций. Нежелание заключать договор может быть связано со спорным статусом результатов торгов, пишет издание. Всего на аукционе по наружной рекламе в Санкт-Петербурге разыгрывались 23 лота, на один из которых претендентов не нашлось. Торги завершились 25 августа. Конкурсы по самым крупным из лотам — на 1,343 млрд рублей (лот 1) и 961,7 млн рублей (лот 2) — и некоторым другим были признаны несостоявшимися еще 11 августа, поскольку на участие в них подали по одной заявке. В их числе был лот, который взяла «Эско». Объявлению результатов торгов предшествовало несколько предупреждений от ФАС. Изначально ведомство предписало до 11 августа внести изменения в конкурсную документацию и продлить срок рассмотрения заявок, однако подтверждение об устранении нарушений не получила. Чтобы оспорить требования антимонопольщиков, Комитет подал иск к ФАС в Арбитражный суд Москвы. Рассмотрение дела состоится только 28 сентября. Санкт-Петербург — крупнейший региональный рынок наружной рекламы в России. По оценкам АКАР, в первом полугодии 2017 года его объем составил 1,644 млрд рублей. На втором месте среди регионов — рынок наружной рекламы Новосибирска с 480 млн рублей. Рынок наружной рекламы в Петербурге с 2013 года существовал вне правового поля, конструкции участниками рынка эксплуатировались без договоров. Смольный 2 июня 2017 года объявил о торгах на право аренды 9,3 тыс. рекламных конструкций сроком на 10 лет.
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