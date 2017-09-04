Минздрав назвал рекламу безалкогольного пива стимулом косвенного роста спроса на алкоголь

Минздрав считает, что реклама безалкогольных напитков может косвенно стимулировать спрос на алкоголь, поскольку является его аналогом и знакомит целевую аудиторию с алкогольными брендами. Об этом сообщили RNS в пресс-службе Минздрава, комментируя инициативу запретить рекламу безалкогольного пива. В министерстве отметили, что не получали законопроект, которым предлагается запретить рекламу безалкогольного пива.

«Данный законопроект не поступал в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Однако дополнительно отметим, что демонстрация безалкогольных напитков, которые являются аналогами алкогольных, знакомит целевую аудиторию также и с брендом продукции, что косвенно способствует спросу на алкогольную продукцию», — сообщили в Минздраве.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что осенью в Госдуму может быть внесен законопроект, предлагающий запретить рекламу безалкогольного пива. По словам одного из авторов документа, члена фракции ЛДПР Сергея Фургала , инициатива вызвана серьезным ростом рекламы безалкогольного пива в последнее время, которая направлена на привлечение молодой аудитории.

«При этом все, включая потребителей и производителей, прекрасно понимают, что рекламируется по факту обычное пиво», — заявил Фургал.

Представители пивоваренной отрасли отметили, что считают инициативу противоречащей стратегии снижения потребления алкоголя и предупредили, что запрет рекламы может привести к остановке активного роста рынка безалкогольного пива.