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Минздрав назвал рекламу безалкогольного пива стимулом косвенного роста спроса на алкоголь
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Минздрав назвал рекламу безалкогольного пива стимулом косвенного роста спроса на алкоголь 

Rambler News Service 4 сентября 2017
Минздрав считает, что реклама безалкогольных напитков может косвенно стимулировать спрос на алкоголь, поскольку является его аналогом и знакомит целевую аудиторию с алкогольными брендами. Об этом сообщили RNS в пресс-службе Минздрава, комментируя инициативу запретить рекламу безалкогольного пива. В министерстве отметили, что не получали законопроект, которым предлагается запретить рекламу безалкогольного пива.
«Данный законопроект не поступал в Министерство здравоохранения Российской Федерации. Однако дополнительно отметим, что демонстрация безалкогольных напитков, которые являются аналогами алкогольных, знакомит целевую аудиторию также и с брендом продукции, что косвенно способствует спросу на алкогольную продукцию», — сообщили в Минздраве.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что осенью в Госдуму может быть внесен законопроект, предлагающий запретить рекламу безалкогольного пива. По словам одного из авторов документа, члена фракции ЛДПР Сергея Фургала, инициатива вызвана серьезным ростом рекламы безалкогольного пива в последнее время, которая направлена на привлечение молодой аудитории.
«При этом все, включая потребителей и производителей, прекрасно понимают, что рекламируется по факту обычное пиво», — заявил Фургал.
Представители пивоваренной отрасли отметили, что считают инициативу противоречащей стратегии снижения потребления алкоголя и предупредили, что запрет рекламы может привести к остановке активного роста рынка безалкогольного пива.
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