Незаконную рекламу о приеме цветметалла убрали с Угрешской улицы

Рекламную конструкцию, незаконно размещенную рядом с домом 18/1, с.7 на Угрешской улице, демонтировали. Работы провели по обращению местного жителя на портал «Наш город».

После устранения замечания активист получил ответ от генерального директора ГБУ «Городская реклама и информация» Павла Семенова

«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — сказано в сообщении.

Газета «Новые Печатники» напоминает, что портал «Наш город» был создан в Москве в 2011 году для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. На сегодня пользователями системы являются более одного миллиона человек. (то)