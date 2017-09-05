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Незаконную рекламу о приеме цветметалла убрали с Угрешской улицы
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Незаконную рекламу о приеме цветметалла убрали с Угрешской улицы 

Управа района Печатники города Москвы 5 сентября 2017
Фото: Новые печатники
Рекламную конструкцию, незаконно размещенную рядом с домом 18/1, с.7 на Угрешской улице, демонтировали. Работы провели по обращению местного жителя на портал «Наш город».
После устранения замечания активист получил ответ от генерального директора ГБУ «Городская реклама и информация» Павла Семенова.
«Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городская реклама и информация» произведен демонтаж конструкции, указанной в обращении», — сказано в сообщении.
Газета «Новые Печатники» напоминает, что портал «Наш город» был создан в Москве в 2011 году для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. На сегодня пользователями системы являются более одного миллиона человек. (то)
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