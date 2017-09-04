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В 2019 году Amazon разрушит рекламную дуополию Google-Fаcebook
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В 2019 году Amazon разрушит рекламную дуополию Google-Fаcebook 

Sostav.ru 4 сентября 2017
Амаzon уже начал производство фильмов и сериалов, его основатель Джеф Безос владеет Washington Post. Но все же его присутствие на рынке медиа и рекламы сильно уступает двум главным монстрам интернета — Google и Facebook. Тем не менее, eMarketer предсказывает, что к 2019 году Amazon может разрушить сложившуюся дуополию и стать третьим по величине игроком на планетарном рынке цифровой рекламы.
Эксперты отмечают, что Amazon уже обладает большим рекламным инвентарем, особенно если учесть лидерство в интернет-торговле и голосовых сервисах. К 2021 году, как ожидается, Amazon будет контролировать половину электронной розничной торговли. Но у него меняется концепция: если раньше Amazon продавал эти самые сервисные услуги, то теперь он нацеливается на использование тех же каналов еще и для рекламы.
Самое главное: Google и Facebook лишь по косвенным признакам угадывают, что нравится людям. Amazon точно знает, что люди покупают. Более совершенный механизм для таргетирования рекламы сложно придумать.
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