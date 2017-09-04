В России могут запретить рекламу безалкогольного пива

Госдуму в сентябре планируется ввести законопроект, который запретит рекламу безалкогольного пива, один из авторов документа рассказал, что это вызвано ростом такой рекламы в последнее время, пишет в понедельник газета «Коммерсант»

«Осенью в Госдуму может быть внесен законопроект, запрещающий рекламу безалкогольного пива. Официально идея в том, чтобы ограничить от агрессивной кампании молодую аудиторию», — говорится в статье.

Один из разработчиков законопроекта, член фракции ЛДПР Сергей Фургал рассказал, что увеличение количества рекламы безалкогольного пива и агрессивная кампания направлена на привлечение молодежи, при этом фактически рекламируется обычное пиво.

Если законопроект будет принят, что в статью 21 закона «О рекламе» будет внесен пункт «о запрете рекламы продукции с содержанием этилового спирта ниже 0,5 градуса».

По словам эксперта, которые приводятся в статье, на безалкогольное пиво приходится только 0,8% объема российского рынка пива и пивных напитков. После запрета рекламы обычного пива компании стали продвигать безалкогольную продукцию под зонтичными брендами.